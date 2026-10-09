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ضيف غير متوقع في احتفال بوتين بعيد ميلاده

  • 09 أكتوبر 2026
  • 09:12
ضيف غير متوقع في احتفال بوتين بعيد ميلاده

خبرني - شارك ضيف غير متوقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاحتفال بعيد ميلاه الرابع والسبعين في مقر إقامة الرئيس.

وقال الكرملين الخميس إن المستشار الألماني الأسبق جيرهارد شرودر شارك في الاحتفال بعيد ميلاد الرئيس بوتين الرابع.

وأظهرت صور نُشرت على تطبيق تليغرام شرودر وبوتين وهما يبتسمان ابتسامة عريضة ويتصافحان.

وقال الكرملين عبر تطبيق تليغرام "علم فلاديمير بوتين من نشرة الأخبار الصباحية في اليوم السابق أن جيرهارد شرودر في موسكو في رحلة عمل لصالح شركة لوبوس".

وأضاف "دعا الرئيس صديقه القديم إغلى منزله. وكان جيرهارد شرودر برفقة فلاديمير بوتين عندما احتفل رئيس الدولة بعيد ميلاده أمس".

شغل شرودر منصب المستشار الألماني في الفترة من 1998 إلى 2005، وانضم في الآونة الأخيرة إلى مجلس الإشراف على سلسلة متاجر روسية. وزار أحد متاجرها في موسكو يوم الأربعاء، حيث استقبله الموظفون بالتصفيق، حسبما أظهرت لقطات بثتها قنوات التلفزيون الروسية.

ويواجه شرودر انتقادات، لا سيما في ألمانيا، بسبب علاقاته بالأوساط التجارية الروسية وببوتين، وهي علاقات استمرت على الرغم من الحرب في أوكرانيا وموجات العقوبات الغربية التي تلت ذلك.

واقترح بوتين في مايو/ أيار أن يمثل شرودر الدول الأوروبية في أي محادثات سلام تهدف لتسوية النزاع.

والعلاقات بين ألمانيا وروسيا في لحظة توتر بالغ وسط اتهامات برلين موسكو بشن حرب باستخدام مختلف الوسائل ضدها.

وتقول برلين إن روسيا مسؤول عن هجمات بمسيرات على أراضيها بما في ذلك استهداف مطار في ألمانيا مخصص لنقل العتاد العسكري إلى أوكرانيا

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