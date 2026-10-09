إعدام على الهواء في أمريكا.. من هو نضال حسن وما جريمته؟

خبرني - كشف مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية أن تنفيذ حكم الإعدام بحق نضال حسن سيبث على الهواء مباشرة عبر الإنترنت، فمن هو وما جريمته؟

ونضال حسن هو أمريكي من أصل فلسطيني، فتح النار في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2009 داخل مركز طبي في قاعدة فورت هود، وذلك احتجاجا على الحرب في أفغانستان والعراق.

وسيصبح حسن، وهو طبيب نفسي سابق في الجيش، أول شخص يُعدم رميا بالرصاص على يد الجيش الأمريكي منذ عام 1945.

والتحق حسن المولد في سبتمبر/أيلول 1970 بولاية فرجينيا الأمريكية، بالجيش في عام 1988 فور تخرجه من الثانوية، ومول الجيش دراسته الجامعية حتى تخرج طبيبًا نفسيا برتبة ضابط.

وقال المسؤول طالبا عدم كشف هويته لوكالة "فرانس برس" "سيُبث الإعدام مباشرة عبر الإنترنت. وسيُعلن عن التفاصيل لاحقا".

ومن المقرر أن ينفذ الجيش عملية الإعدام في الثالث من ديسمب كانون الأول، بحسب مسؤول تحدث إلى "رويترز".

وكان وزير الدفاع بيت هيغسيث قال إن إعدام حسن سيكون "علنيا"، وفقا لمقطع فيديو نشره البنتاغون الخميس.

وأدى الهجوم الذي نُفذ ممن وُصف بأنه "ذئب منفرد" مرتبط بتنظيم القاعدة إلى مقتل 13 شخصا، بينهم 12 جنديا، وإصابة نحو 30 شخصا بجروح.

وقال هيغسيث للمؤثر اليميني جاك بوسوبيك في مقطع مصور نُشر عبر منصة "إكس" وتداولته حسابات رسمية تابعة للبنتاغون "سيُعدم رميا بالرصاص على أيدي فرقة من الجنود، كما ينبغي أن يكون الأمر، وسنحرص على أن يتمكن الناس من مشاهدته، وأن يكون علنيا".

وأضاف هيغسيث الذي كان يزور حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن "يجب أن يدرك الناس أن هناك... عواقب وخيمة لمثل هذه الأفعال".

ووفقا لمنظمة العفو الدولية، سُجل تنفيذ ما لا يقل عن 17 عملية إعدام علنية العام الماضي، بينها ست في أفغانستان و11 في إيران.

وحكمت هيئة محلفين عسكرية على حسن بالإعدام عام 2013 لإقدامه على تنفيذ إطلاق نار جماعي في قاعدة فورت هود في هجوم استلهمه من تنظيم القاعدة.

وخلال المحاكمة، كشفت الجلسات أن حسن كان يتواصل عبر الإنترنت مع شخصية يُعتقد أنها تنتمي لتنظيم القاعدة، وهو الداعية الأمريكي المتشدد أنور العولقي الذي قُتل عام 2011 في غارة شنتها طائرة أمريكية مسيّرة في اليمن.

وكان الرئيس دونالد ترامب وافق على تنفيذ حكم الإعدام رميا بالرصاص بحق حسن.