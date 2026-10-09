وفيات الاردن اليوم الجمعة 9-10-2026

خبرني - بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننشر أسماء من وافتهم المنيّة في الأردن اليوم الجمعة 9-10-2026 ، سائلين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.

أمير محمود أبو شريفة

إبراهيم مهيوب السلامة

احمد محمد الزعبي

جميل حسين الزق

حنان فايز الباير البطاينه



زياد عبدالجليل زلوم

سعاد طاهر يوسف القبج

سفيان لطفي

شروق شادي أحمد الصمادي

ضيف الله قبلان النصر الدعجة

عبدالرحمن محمود إبراهيم زيد

علي محمد حمزه قرقر



علي محمد الحاج حمزة الشيشاني

فاطمه فلاح خلف الخرابشه

فرحان محمد عبدالحميد الطعاني

مها شعبان

ميار سلطان محمد بني ياسين

يوسف رزق بدران خمايسه