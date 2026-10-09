الاردن .. تعمق عدم الاستقرار الجوي الأحد وسط توقعات بأمطار غزيرة

خبرني - يبقى الطقس الجمعة، معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع في ساعات ما بعد الظهر تأثر المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي مع هطول زخات متفرقة من المطر قد يصحبها الرعد أحيانا، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية، تتحول في ساعات المساء إلى شمالية غربية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 30-17 درجة مئوية، وفي غرب عمان 29-16، وفي المرتفعات الشمالية 27-15، وفي مرتفعات الشراة 26-14، وفي مناطق البادية 33-17، وفي مناطق السهول 30-17، وفي الأغوار الشمالية 36-21 ، وفي الأغوار الجنوبية 35-25، وفي البحر الميت 34-24 ، وفي خليج العقبة 33-24 درجة مئوية.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب في المرتفعات الجبلية الشمالية العالية، ومن الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولا مطريا.

ويكون الطقس السبت، معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر في أجزاء من جنوب وشرق المملكة قد تكون غزيرة لفترة قصيرة يصحبها البرق والرعد أحيانا، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

أما الأحد، يتسع نطاق تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي، حيث يتوقع هطول زخات متفرقة من المطر في أماكن مختلفة من المملكة بما فيها مدينة العقبة قد يصحبها الرعد أحيانا، وفي ساعات ما بعد الظهر يتعمق تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي حيث يتوقع أن تكون هطولات غزيرة لفترات قصيرة في أجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية من المملكة يصحبها الرعد وهطول حبات البرد، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وتبقى المملكة الاثنين، تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي، ويتوقع هطول زخات متقطعة من المطر في أماكن متفرقة من مملكة قد تكون غزيرة أحيانا في أجزاء من المناطق الشرقية قد يصحبها الرعد وهطول حبات البرد، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.