خبرني - تواجه "ستاربكس" دعوى قضائية في الولايات المتحدة تتهمها بتضليل العملاء بشأن مشروبات البروتين التي تسوقها على أنها "خالية من السكر".

ورفعت شركة المحاماة "هاغنز بيرمان" (Hagens Berman) الدعوى أمام محكمة فيدرالية في سياتل، نيابة عن ثلاثة عملاء اشتروا هذه المشروبات في ولايات كاليفورنيا ونيويورك وواشنطن. وتقول الدعوى إن المشروبات الثمانية المصنفة على أنها "خالية من السكر" تحتوي فعليا على كميات من السكر تتعارض مع ما قد يفهمه المستهلك من هذا الوصف.

وتستند الدعوى إلى المعلومات الغذائية المنشورة على موقع "ستاربكس"، والتي تظهر أن محتوى السكر في المشروبات الثمانية يتراوح بين 13 و21 غراما. فعلى سبيل المثال، يحتوي مشروب "ماتشا البروتين بالكراميل الخالي من السكر" على 16 غراما من السكر في الحجم المتوسط "Grande"، و21 غراما في الحجم الكبير "Venti".

وللمقارنة، تحتوي قطعة واحدة من حلوى "ريسز" (Reese's) بزبدة الفول السوداني على 11 غراما من السكر، بينما تحتوي قطعة "Original Glazed" من "كريسبي كريم" على 10 غرامات.

وتشمل المشروبات محل الدعوى أربعة أنواع ساخنة وأربعة مثلجة، من بينها لاتيه البروتين وماتشا البروتين بنكهات الفانيليا والكراميل، وجميعها تحمل وصف "الخالي من السكر".

وتقول "هاغنز بيرمان" إن استخدام هذا الوصف وتسويق المنتجات بهذه الطريقة يعد "كاذبا ومضللا وغير قانوني"، وإن الشركة انتهكت اللوائح الفيدرالية الأمريكية الخاصة ببطاقات البيانات الغذائية. وتطالب الدعوى بتعويضات لم تحدد قيمتها، إضافة إلى وقف استخدام وصف "خالي من السكر" على هذه المنتجات.

من جانبها، رفضت "ستاربكس" الاتهامات، وقالت إن السكر الموجود في مشروبات البروتين يأتي من الحليب المدعم بالبروتين المستخدم في إعدادها، وليس من السكر الذي تضيفه الشركة. وأكدت أنها تستخدم شرابا خاليا من السكر لإضافة النكهة، مشيرة إلى أنها تقدم معلومات واضحة عن مكونات المشروبات وقيمها الغذائية عبر قوائم الطعام وموقعها الإلكتروني وتطبيقها.

وقال متحدث باسم الشركة: "نعتقد أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة"، مضيفا أن "ستاربكس" تعتزم "الدفاع عن نفسها بقوة في هذه القضية".

وبموجب اللوائح الفيدرالية الأمريكية، لا يجوز استخدام عبارة "خالي من السكر" على المنتجات التي تحتوي على أكثر من 0.5 غرام من السكر في الحصة المرجعية. وتقول شركة المحاماة إن بعض المشروبات محل الدعوى تحتوي على كميات من السكر تقترب من الحد الأقصى الموصى به يوميا للنساء، والبالغ 25 غراما، وفقا لـ"جمعية القلب الأمريكية".

وكانت "ستاربكس" قد أطلقت مشروبات البروتين في سبتمبر 2025، في إطار سعيها إلى تلبية الطلب على المنتجات الغنية بالبروتين ومنافسة سلاسل أخرى، من بينها "داتش بروز" (Dutch Bros)، التي طرحت مشروبات البروتين في عام 2024.