غدا الجمعة.. زحل يجمع الفلكيين العرب في رصد موحد بعد عودة حلقاته

خبرني - تستعد محطات فلكية في ثماني دول عربية على الأقل للمشاركة، مساء الجمعة 9 أكتوبر/تشرين الأول 2026، في نشاط "الرصد العربي الموحد لكوكب زحل "، الذي يجمع الفلكيين والهواة والجمهور في متابعة متزامنة للكوكب وحلقاته، التي بدأت تستعيد وضوحها بعد أن بدت شبه مختفية خلال عام 2025.

ويقام النشاط برعاية الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، ومكتب تطوير تعليم الفلك التابع للاتحاد الفلكي الدولي، ضمن فعاليات "100 ساعة فلك " وبالتزامن مع أسبوع الفضاء العالمي.

ومن المقرر أن يمتد الرصد بين الساعة 6:30 و8:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة (15:30 و17:30 بتوقيت غرينتش)، مع ربط المحطات المشاركة عبر منصة "زوم "، في اتصال مباشر يسمح للفلكيين بتبادل المشاهدات وعرض أنشطتهم أمام المشاركين في الدول الأخرى.



وتشمل قائمة المواقع المعلنة الأردن وقطر ولبنان وسوريا والكويت والإمارات والعراق واليمن، من خلال محطات موزعة على عدد من المدن والمناطق.

حلقات تعود إلى الأنظار

يحظى زحل باهتمام خاص في هذا النشاط، بعدما بدت حلقاته شبه مختفية خلال عام 2025، نتيجة تغير زاوية رؤيتها من الأرض، وليس بسبب اختفائها الفعلي.

وتعرف هذه الظاهرة باسم "عبور مستوى الحلقات " ‏‏(Ring-Plane Crossing)‏، وتحدث عندما تصبح الحلقات في وضعية الحافة بالنسبة للمراقب الأرضي، فتظهر كخط بالغ النحافة يصعب تمييزه بالتلسكوبات.

ويميل محور دوران زحل بنحو 27 درجة، ويستغرق الكوكب نحو 29.9 سنة أرضية لإكمال دورته حول الشمس، ما يؤدي إلى تغير زاوية رؤية حلقاته بصورة دورية.

ومع تقدم عام 2026، بدأت الحلقات تظهر بزاوية أوسع، وإن كانت لا تزال بعيدة عن أقصى انفتاح لها. ومن المتوقع أن تصبح أكثر بروزا خلال السنوات المقبلة.



ويأتي الرصد أيضا بعد وصول زحل إلى وضع التقابل يوم 4 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عندما وقعت الأرض بينه وبين الشمس، وهي فترة مناسبة لمراقبته بالتلسكوبات.

سماء واحدة تجمع العرب

لا تقتصر أهمية النشاط على مشاهدة الكوكب، بل تمتد إلى بناء تجربة تعليمية مشتركة، تتيح للجمهور التعرف على حلقات زحل وطبيعة الرصد الفلكي، وتفتح المجال لتبادل الخبرات بين المحطات العربية.

وسيتمكن المشاركون في كل موقع من متابعة مشاهدات المحطات الأخرى عبر الاتصال المباشر، بما يمنح النشاط طابعا تعاونيا يتجاوز حدود كل دولة.

ويتزامن الحدث مع أسبوع الفضاء العالمي الذي تحتفل به الأمم المتحدة سنويا من 4 إلى 10 أكتوبر/تشرين الأول. ويرتبط موعده بذكرى إطلاق أول قمر اصطناعي "سبوتنيك 1 " عام 1957، ودخول معاهدة الفضاء الخارجي حيز التنفيذ عام 1967.

ويحمل أسبوع الفضاء العالمي هذا العام شعار "ثورة الصواريخ "، في إشارة إلى التحولات التي تشهدها تقنيات الإطلاق والوصول إلى الفضاء.

ويأمل المنظمون أن يسهم الرصد الموحد في تقريب علم الفلك من الجمهور، وإظهار قدرة المؤسسات والفرق العربية على تنظيم أنشطة علمية متزامنة، تجمع التعليم والمشاهدة المباشرة والتعاون الإقليمي.