هل تمنح طفلك هاتفاً في سن 12؟.. دراسة تكشف مفاجأة بشأن اضطرابات الأكل

خبرني - وجد باحثون في جامعة كاليفورنيا بسان فرانسيسكو (UCSF)، في دراسة شملت قرابة 9 آلاف مراهق أميركي، أن امتلاك هاتف ذكي في سن الثانية عشرة ارتبط بزيادة قدرها 36% في احتمال الإبلاغ عن أي عرض من أعراض اضطرابات الأكل.

وكان انتشار أعراض الشره عند أصحاب الهواتف أعلى بنسبة 61% مقارنة بغير المالكين. ونُشرت النتائج في مجلة "JAMA Network Open"، وكان نحو 70% من أطفال العينة في هذا العمر يملكون هاتفاً.



أثر يمتد لعامين

لم تتلاش هذه الارتباطات سريعاً، فبحلول سن الرابعة عشرة أبلغ قرابة ربع الأطفال الذين امتلكوا هاتفاً منذ الثانية عشرة عن عرض واحد على الأقل. وكان هؤلاء أكثر احتمالاً بنسبة 103% لربط قيمتهم الذاتية بوزنهم، وأكثر عرضة بنسبة 49% للإبلاغ عن أي عرض مقارنة بمن لم يملكوا هاتفاً في سن الثانية عشرة.

مرحلة حساسة

يرى الباحثون بقيادة طبيب الأطفال، جيسون ناغاتا، أن امتلاك هاتف شخصي في بداية المراهقة قد يزيد التعرض الفردي غير المراقب للعالم الرقمي في مرحلة نمائية حساسة، وقد تتراكم آثاره بمرور الوقت.

وتتزامن هذه الفترة مع البلوغ، حين لا تزال القدرة على التحكم بالذات في طور النضج وتزداد الحساسية للتقييم الاجتماعي.

ويحذّر الفريق من أن الحد الأدنى لعمر المنصات الكبرى وهو 13 عاماً يمكن الالتفاف عليه بسهولة، ما يثير الشكوك حول جدوى الحماية القائمة على العمر.

المحتوى المثالي للجسم

تتيح وسائل التواصل ضغطاً من الأقران لم يكن موجوداً من قبل، ويرتبط المحتوى الذي يروّج لأجسام مثالية بزيادة خطر عدم الرضا عن الجسد واضطراب الأكل.

وقد يسهم المؤثرون ومحتوى اللياقة الملهمة في تعميق هذه المشاعر وتعليم عادات غذائية غير صحية. وأظهرت دراسة أخرى أن كل ساعة إضافية من الشاشة ووسائل التواصل ترتبط بارتفاع احتمالات سلوكيات منع زيادة الوزن وأعراض الشره.

ليس ضاراً دائماً

ولا تثبت الدراسة أن الهواتف تسبب هذه الأعراض. واعتمدت على أعراض أبلغ بها المراهقون بأنفسهم، ولم تقيّم تشخيصات سريرية، فالإبلاغ عن عرض لا يعني الإصابة باضطراب.

ليس استخدام الهواتف ضاراً دائماً؛ فبعض الأبحاث ربطت كثرة المراسلة النصية بانخفاض الاكتئاب لدى بعض المراهقين، وقد تكون طريقة الاستخدام أهم من مدته.

لماذا يهم الأمر؟

تُعد اضطرابات الأكل خطيرة وقد تهدد الحياة، لكنها غالباً قابلة للوقاية والاستجابة للتدخل المبكر. وهي شائعة نسبياً، إذ تصيب ما بين 5.5% و18% من الشابات وحتى 2.4% من الشبان عند بلوغ بداية سن الرشد، مع ارتفاع ملحوظ لدى الإناث بين 15 و19 عاماً.

ويقترح الباحثون على الأهل التأني في منح الهاتف، وعلى الأطباء السؤال عن امتلاك الهاتف واستخدام وسائل التواصل عند تقييم المخاطر.

وختاماً، فقد يكون تأجيل الهاتف الشخصي خياراً يستحق التفكير، لكن الأهم متابعة كيفية استخدام الطفل له وطبيعة ما يتعرض له.