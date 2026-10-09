فتاة طلبت دجاجتين لعرسها.. فهب الجزائريون لإحياء زفافها

خبرني - تفاعل الجزائريون، بطريقة كبيرة مع فيديو لفتاة يتيمة طلبت دجاجتين فقط لإقامة عرسها، حيث تنقلوا من كل المناطق لمساعدتها في إحياء زفاف يكون مبهرا.

ونشرت الفتاة، التي تسكن بولاية عين الدفلى (138 كيلومترا غرب العاصمة الجزائر) فيديو ذكرت فيه أن موعد زفافها قريب، ولكنها لا تملك شيئا، ما دعاها إلى طلب دجاجتين فقط من أجل إحياء عرسها.

🇩🇿 من طلب دجاجتين إلى قصة هزّت القلوب! ❤️ فتاة جزائرية يتيمة، لم تطلب سوى دجاجتين لإقامة حفل زفافها، لكن انظروا كيف تفاعل معها ملايين الجزائريين في مشهد يجسّد النخوة والكرم والتكافل. هكذا تكون فزعة أهل الشهامة، وهكذا تُجبر خواطر الأيتام. ❤️🇩🇿 كل الحب والتقدير للشعب الجزائري الشقيق، والله يتمّم فرحتها ويسعد قلبها. 🤲🏻 #الجزائر 🇩🇿 #الشعب_الجزائري #جبر_الخواطر #النخوة_العربية — اسلوب راقي (@nasser_2030m) October 8, 2026



وبعد ساعات قليلة من نشر الفيديو، أحدث نداؤها ضجَّة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث هبت النداءات لمساعدتها في إحياء ليلة زفافها، وأقبل كثيرون من مناطق مجاورة، وحتى من ولايات بعيدة، على قرية الفتاة اليتيمة، لإهدائها ما تيسر من مساعدات مالية وعينية، حتى إن البعض وفر لها مجوهرات لترتديها ليلة زفافها.

أكثر من ذلك، عرض عليها البعض مبلغا شهريا يمكنها من العيش بكرامة رفقة زوجها الشاب من الطَّبقة المتوسطة.



ومع وصولهم إلى القرية ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، أقام الحاضرون احتفالا كبيرا بالعريسين اللذين حددا زفافهما الجمعة المقبل، حيث عبر الجميع عن فرحتهم بهما، وكذا عن روح التضامن التي أظهرها الجزائريون.

تأتي قصة الفتاة بعد أيام من قصة الشاب اليتيم من قرية مروانة بولاية باتنة، الذي انتشرت صورته وحيدا ليلة زفافه، ما جعل الجزائريين يتضامنون معه، ويهبون بدورهم لإحياء حفل زفاف ثاني له، وبحضور الآلاف.