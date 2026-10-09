*
الجمعة: 09 أكتوبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • دنيا
  • فتاة طلبت دجاجتين لعرسها.. فهب الجزائريون لإحياء زفافها

فتاة طلبت دجاجتين لعرسها.. فهب الجزائريون لإحياء زفافها

  • 09 أكتوبر 2026
  • 01:49
فتاة طلبت دجاجتين لعرسها فهب الجزائريون لإحياء زفافها

خبرني - تفاعل الجزائريون، بطريقة كبيرة مع فيديو لفتاة يتيمة طلبت دجاجتين فقط لإقامة عرسها، حيث تنقلوا من كل المناطق لمساعدتها في إحياء زفاف يكون مبهرا.

ونشرت الفتاة، التي تسكن بولاية عين الدفلى (138 كيلومترا غرب العاصمة الجزائر) فيديو ذكرت فيه أن موعد زفافها قريب، ولكنها لا تملك شيئا، ما دعاها إلى طلب دجاجتين فقط من أجل إحياء عرسها.


وبعد ساعات قليلة من نشر الفيديو، أحدث نداؤها ضجَّة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث هبت النداءات لمساعدتها في إحياء ليلة زفافها، وأقبل كثيرون من مناطق مجاورة، وحتى من ولايات بعيدة، على قرية الفتاة اليتيمة، لإهدائها ما تيسر من مساعدات مالية وعينية، حتى إن البعض وفر لها مجوهرات لترتديها ليلة زفافها.

أكثر من ذلك، عرض عليها البعض مبلغا شهريا يمكنها من العيش بكرامة رفقة زوجها الشاب من الطَّبقة المتوسطة.


ومع وصولهم إلى القرية ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، أقام الحاضرون احتفالا كبيرا بالعريسين اللذين حددا زفافهما الجمعة المقبل، حيث عبر الجميع عن فرحتهم بهما، وكذا عن روح التضامن التي أظهرها الجزائريون.

تأتي قصة الفتاة بعد أيام من قصة الشاب اليتيم من قرية مروانة بولاية باتنة، الذي انتشرت صورته وحيدا ليلة زفافه، ما جعل الجزائريين يتضامنون معه، ويهبون بدورهم لإحياء حفل زفاف ثاني له، وبحضور الآلاف.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

فيديو لطفل يحمل شقيقته يشعل التواصل في الجزائر.. مطالب بتكريمه
فيديو لطفل يحمل شقيقته يشعل التواصل في الجزائر.. مطالب بتكريمه
  • 2026-10-09 01:35
صاعقة تضرب طائرة ركاب على ارتفاع 17 ألف قدم
صاعقة تضرب طائرة ركاب على ارتفاع 17 ألف قدم
  • 2026-10-09 00:18
غلاف دالي يختفي.. سرقة جديدة تحير متاحف فرنسا
غلاف دالي يختفي.. سرقة جديدة تحير متاحف فرنسا
  • 2026-10-08 23:02
عشاؤك في هذا الوقت قد يربك جسمك.. خبراء يكشفون الموعد الأفضل
عشاؤك في هذا الوقت قد يربك جسمك.. خبراء يكشفون الموعد الأفضل
  • 2026-10-08 22:07
ليس دور الأم وحدها.. كيف يتعلم الأولاد احترام الآخرين؟
ليس دور الأم وحدها.. كيف يتعلم الأولاد احترام الآخرين؟
  • 2026-10-08 15:09
نساؤها يعشن حتى الـ 100.. قرية إيطالية تحيّر العلماء
نساؤها يعشن حتى الـ 100.. قرية إيطالية تحيّر العلماء
  • 2026-10-08 14:46