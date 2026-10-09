فيديو لطفل يحمل شقيقته يشعل التواصل في الجزائر.. مطالب بتكريمه

خبرني - أسر طفل صغير في مدرسة ابتدائية، قلوب الجزائريين على مواقع التواصل الاجتماعي، ممن تابعوا فيديو له وهو يحمل أخته الصغيرة التي بلغ بها التعب حد العجز عن العودة مشياً من المدرسة إلى البيت.

هذا وصنع الفيديو، الذي التُقط في بلدية بوقايد بولاية تسمسيلت، على بعد 213 كيلومتراً جنوب غربي العاصمة الجزائر، الحدث في البلاد، كما تداولته منصات أجنبية، بعدما وثق قصة الطفل الذي حمل أخته الصغرى على كتفيه وأوصلها إلى المنزل عبر طريق مرتفعة، رغم جسده النحيف.

وقد عبر الجزائريون عن انبهارهم بالطفل الصغير الذي تحمل مسؤولية أخته منذ الصغر، وصنع مشهداً قل نظيره في الأخوة والمحبة، فيما طالب كثيرون بتكريمه وتكريم والديه.

في طريق جبلي وعر بولاية تيسمسيلت الجزائرية، يحمل طفل شقيقته الصغيرة على ظهره في طريق عودتهما من المدرسة https://t.co/PNpmoniahP — يني شفق العربية (@YeniSafakArabic) October 8, 2026

وجهان للفيديو المنتشر

وعن هذا المشهد وتحوله إلى "ترند" في الجزائر، قال المختص الاجتماعي والبيداغوجي عمار بلحسن: "إن هذا المشهد العفوي ليس لقطة عابرة، بل هو وثيقة اجتماعية حية تعكس عمق الروابط الأسرية وقيم التضامن المتجذرة في المجتمع الجزائري".

وأضاف بلحسن لـ"العربية.نت/الحدث"، أن "الفيديو يظهر طفلاً لم تثنه قسوة الظروف أو بُعد المسافة عن أداء دور بطولي لحماية شقيقته وضمان حقها في التعليم، ما يجعله تصرفاً عفوياً يوصل رسائل بالغة الأهمية، أولها أن العائلة تظل الحصن الأول والدعم الأساسي لأفرادها في مواجهة التحديات، كما يعكس براءة الطفولة التي تتحمل المسؤولية مبكراً بشهامة واعتزاز، دون تذمر".

لكن المختص أشار إلى نقطة أخرى، قائلًا: "غير أن هذا الفيديو يطرح، من جانب آخر، رسالة صامتة موجهة إلى المجتمع والمؤسسات حول ضرورة الالتفات إلى المناطق النائية وتوفير ظروف نقل مدرسي آمنة ومريحة لهؤلاء التلاميذ، ربما ليس لذات الحالة، ولكن هناك تلاميذ لا يزالون يدرسون في مؤسسات تربوية بعيدة عن منازلهم، خاصة في الطورين المتوسط والثانوي، حيث تكون أعمارهم صغيرة ولا تمكنهم من تحمل بعض المشاق".