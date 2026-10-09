الرئيس الإيراني: لن نتخلى عن المفاوضات ونسعى لإنهاء الصراع

خبرني - أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الخميس، أن بلاده لن تتخلى عن طاولة المفاوضات، مشيرا إلى أن طهران تراجع حاليا المقترحات المتبادلة عبر الوسطاء تمهيدا لوضع اللمسات الأخيرة عليها.

وقال بزشكيان إن هدف إيران هو "إنهاء الصراع مع ضمان حقوق إيران المشروعة بموجب القانون الدولي"، في وقت تتواصل فيه الاتصالات غير المباشرة بين طهران وواشنطن.

وبالتزامن، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لن تشن هجوما على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 تشرين الثاني المقبل، مشيرا إلى أن واشنطن تجري "محادثات مثمرة" مع طهران.

وذكر ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، أن إيران تمر بوضع "سيئ للغاية" اقتصاديا وعسكريا، وأن الحصار المفروض عليها "يسري بكامل قوته وفاعليته".

وفيما يتعلق بمضيق هرمز، قال ترامب إن النفط يتدفق عبره بكميات قياسية، مشيرا إلى عبور 22 مليون برميل خلال الليلة الماضية.

وفي المقابل، أفاد موقع "أكسيوس" بأن مسؤولين أميركيين أطلعوا إسرائيل على استعدادات عسكرية لاحتمال تنفيذ عمليات ضد إيران، مشيرا إلى أن القرار النهائي بشأن استئناف هجوم واسع النطاق لم يُتخذ بعد.

وأضاف الموقع أن أي عودة إلى القتال على نطاق واسع قد تشمل ضربات مكثفة للبنية التحتية للطاقة والمنشآت النووية الإيرانية، فيما أجرى رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، الثلاثاء، محادثة مع مسؤولين أميركيين كبار بشأن الاستعدادات العسكرية الأميركية لاحتمال استئناف العمليات.

وبحسب "أكسيوس"، أشار زامير خلال المحادثة إلى أن استئناف الحرب في ذلك الإطار الزمني قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات الإسرائيلية، في ظل تقديرات بأن إيران سترد بهجمات صاروخية على إسرائيل.

وكانت مجلة "ذي أتلانتيك" قد ذكرت في وقت سابق أن البيت الأبيض طلب من وزارة الدفاع الأميركية إعداد خيارات لضرب أهداف في إيران قبل انتخابات التجديد النصفي، مشيرة إلى أن حجم الضربات وأهدافها لا تزال قيد النقاش.

وفي المسار الدبلوماسي، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده تدرس المقترحات الأميركية، وتعتزم تقديم ردها الرسمي عليها، مع استمرار تبادل الرسائل عبر الوسطاء.

وأوضح عراقجي أن طهران طرحت مبادرة أطلقت عليها "خطة الأيام السبعة"، واستمعت في المقابل إلى وجهات نظر الجانب الأميركي، مؤكدا استمرار العملية التفاوضية.

وكانت إيران قد طرحت أواخر أيلول الماضي "خطة الأيام السبعة" عبر وسطاء بهدف خفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز، تمهيدا لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة، فيما لم توافق واشنطن على الخطة.

وتبادلت إيران والولايات المتحدة خلال الأسابيع الماضية مقترحات تهدف إلى إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، من دون التوصل حتى الآن إلى اتفاق ينهي المواجهة.