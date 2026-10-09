مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة 5 جنود في حادثين بجنوب لبنان

خبرني - قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن ضابطا لقي مصرعه وأُصيب 5 جنود آخرين في حادثين منفصلين جنوبي لبنان.

وأوضح جيش الاحتلال، في بيان، أن الضابط لقي حتفه "جراء انقلاب مركبة عسكرية من طراز هامر" في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن 3 جنود أصيبوا في الحادث ذاته ونُقلوا إلى المستشفى.



وفي تطور آخر، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بإصابة جنديين إسرائيليين آخرين بجروح طفيفة جراء ما قالت إنه "حادث عملياتي إضافي" وقع في جنوب لبنان، وأوضحت أن الحادث "نجم عن استخدام غير سليم للذخيرة".

وتشن إسرائيل منذ الثاني من مارس/آذار الماضي عدوانا على لبنان، أسفر عن مقتل 4386 شخصا وإصابة 12 ألفا و413 آخرين، وفق آخر إحصائية رسمية لبنانية.

وفي 26 يونيو/حزيران الماضي، وقّعت بيروت وتل أبيب في واشنطن اتفاقا برعاية أمريكية، ينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي اللبنانية، وانتشار الجيش اللبناني في المناطق التي تنسحب منها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ورغم الاتفاق، تواصل إسرائيل هجماتها على جنوب لبنان، وتحتل مناطق لبنانية عديدة، بعضها منذ عقود، وأخرى سيطرت عليها خلال الحروب والعمليات العسكرية الأخيرة.