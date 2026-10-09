واشنطن تفرض عقوبات جديدة على طهران تستهدف 17 سفينة لنقل النفط

خبرني - أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، فرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف أفرادا وشبكات و17 سفينة متورطة في نقل النفط الخام والمنتجات النفطية والبتروكيماويات، في خطوة تستهدف تشديد القيود على صادرات الطاقة الإيرانية، وتقليص الإيرادات التي تحصل عليها طهران من تجارتها النفطية، وفق وكالة رويترز.

وتندرج العقوبات ضمن عملية أطلقت عليها وزارة الخزانة اسم "المنبوذ الاقتصادي"، وتقول واشنطن إنها تهدف إلى الحد من الموارد المالية التي تستخدمها إيران في تمويل الحرب وبرامج الصواريخ والهجمات الإلكترونية والحرس الثوري الإيراني.



وتأتي الإجراءات الجديدة بعد إعادة الولايات المتحدة فرض حصار على الموانئ الإيرانية في 14 يوليو/تموز الماضي، عقب انهيار مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران.

أسطول الظل

وقال مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية للصحفيين إن العقوبات الجديدة تمثل، بحسب تقييم الإدارة الأمريكية، أقوى ضربة حتى الآن للبنية التحتية البحرية المتبقية التي تستخدمها إيران في نقل النفط خارج القنوات المسموح بها أمريكيا.

وأضاف أن الإجراءات تستهدف تعطيل الغالبية العظمى مما وصفه بـ "أسطول الظل" الإيراني، الذي تعتمد عليه طهران في نقل شحنات النفط والمنتجات النفطية والبتروكيماويات.

وأوضح المسؤول أن واشنطن تسعى من خلال هذه الخطوة إلى "قطع آخر مصدر رئيس للإيرادات غير المشروعة للنظام الإيراني"، وفق وصفه، وزيادة الضغوط الاقتصادية على طهران.



صادرات النفط

وتعزز العقوبات الجديدة القيود المفروضة على تجارة النفط الإيرانية، بعدما أعادت الولايات المتحدة فرض الحصار على الموانئ الإيرانية منتصف يوليو/تموز الماضي.

وقال مسؤول في وزارة الخزانة إن إيران لم يعد لديها سوى نحو 20 مليون برميل من النفط الخام على متن سفن موجودة خارج نطاق الحصار الأمريكي. وتعادل هذه الكمية نحو خُمس الاستهلاك العالمي اليومي من النفط، الذي يبلغ قرابة 100 مليون برميل، وفقا للأرقام الواردة في تقرير رويترز.



ولم تحدد وزارة الخزانة حجم صادرات النفط الإيرانية التي قد تتأثر مباشرة بالعقوبات الجديدة، أو الكميات التي كانت تنقلها السفن السبع عشرة المستهدفة.

مضيق هرمز

أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي اليوم الخميس أنها عقدت اجتماعا افتراضيا مع ممثلين عن قطاع الشحن الدولي لبحث حركة الملاحة في مضيق هرمز، مشيرة إلى زيادة حركة السفن التجارية عبر الممر المائي.

وقالت القيادة إن القوات الأمريكية دعمت خلال الأشهر الماضية نقل أكثر من 1.25 مليار برميل من النفط الخام من دول الخليج وعبر مضيق هرمز، في حين لم تتمكن إيران، بحسب البيان الأمريكي، من تصدير أي برميل عبر موانئها بسبب الحصار.

وأضافت أن القوات الأمريكية أزالت ألغاما بحرية من مسارات الملاحة الرئيسية، مما أتاح عبور آلاف السفن التجارية، مؤكدة استمرار التنسيق مع دول الخليج وقطاع الشحن لزيادة حركة الملاحة عبر المضيق.

وتشير الإجراءات الأمريكية الجديدة إلى استمرار تركيز واشنطن على تضييق قنوات تصدير النفط الإيراني، بالتوازي مع مساعيها لتعزيز تدفقات الطاقة من بقية دول الخليج عبر مضيق هرمز.