الكرملين: لا آفاق حالياً لتسوية دبلوماسية في أوكرانيا

خبرني - أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن روسيا تتفق مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بشأن عدم وجود أي آفاق لتسوية دبلوماسية في أوكرانيا في الوقت الحالي.

وقال بيسكوف للصحافيين الخميس: "نعم، نتفق معه"، وفق ما نقلت وكالة "تاس".

مباحثات في ميامي

من جهتها، أفادت مصادر أميركية الخميس بأن مبعوثي الرئيس دونالد ترامب سيبحثون مع المفاوضين الأوكرانيين في مدينة ميامي الجمعة "أفكاراً جديدة" لإنهاء الحرب بين موسكو وكييف، مؤكدة دعوة أطراف أوروبية للمشاركة في النقاشات.

وصرح مصدر مطلع على المحادثات لوكالة فرانس برس أن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر "سيناقشان أفكاراً ومقترحات جديدة بدأ المفاوضون الأميركيون تطويرها مع الروس والأوكرانيين خلال زيارتهم الأخيرة" إلى موسكو وكييف في سبتمبر (أيلول).

كما أردف المصدر أن "المفاوضين الأميركيين دعوا مستشاري الأمن القومي من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إضافة إلى مسؤولين من حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي" للمشاركة في المباحثات.

مخرجان من المأزق

وكان وزير الخارجية الأميركي، قد أكد في مقابلة مع صحيفة "كاثيميريني" اليونانية في وقت سابق الخميس، أن هناك مخرجين من المأزق الاستراتيجي المتعلق بأوكرانيا: إما التوصل إلى تسوية دبلوماسية، أو حدوث تصعيد أحادي الجانب أو متبادل يتجاوز نطاق النزاع الأصلي.

كما أضاف أنه يبدو واضحاً في الوقت الراهن عدم وجود أي آفاق للتوصل إلى تسوية دبلوماسية.

يأتي ذلك في ظل تعثر الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ فبراير (شباط) 2022.

فيما سعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الأسابيع القليلة الماضية إلى إحياء المحادثات الرامية لإنهاء الصراع بين موسكو وكييف.