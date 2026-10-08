أضرار جسيمة بطائرة في مطار الملك خالد بالرياض

خبرني - نقلت وكالة فرانس برس عن مصدرين مطلعين الخميس قولهما إن أضراراً جسيمة لحقت بطائرة واحدة على الأقل في مطار الملك خالد الدولي في الرياض، بعد ساعات من سماع دوي انفجارات عدة في العاصمة السعودية.

وفي وقت لاحق، أفادت ‌ثلاثة مصادر مطلعة بأن طائرة ⁠تجارية ‌تابعة للخطوط ‌الجوية السعودية تعرضت ‌لأضرار بالغة جراء ⁠حريق اندلع في أثناء توقفها بمطار الرياض الخميس، وعزت المصادر الضرر إما إلى ‌شظايا أو إصابة مباشرة بمقذوف.

وأفاد أحد المصدرَين بأن طائرة على الأقل لحقت بها أضرار جسيمة، في حين قال الآخر إن ثلاث طائرات تضررت في المطار.

وأعلنت ميليشيات الحوثي استهداف مطار الملك خالد ثلاث مرات بضربات صاروخية الخميس.

وفي وقت سابق الخميس، دعا مطار الملك خالد الرئيسي في الرياض، المسافرين إلى «التحقق من حالة رحلاتهم» مع شركات الطيران قبل التوجه إليه، غداة مقتل شخص في حرمه في هجوم للحوثيين الذين أعلنوا استهدافه مجدداً اليوم.

وذكر المطار على حسابه على منصة «إكس»: «نود إحاطة المسافرين بضرورة التواصل المباشر مع الناقلات الجوية والتحقق من حالة الرحلة قبل التوجه إلى المطار». وأفاد مسافرون بإلغاء رحلاتهم، أو إرجائها.

