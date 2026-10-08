*
الخميس: 08 أكتوبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

أضرار جسيمة بطائرة في مطار الملك خالد بالرياض

  • 08 أكتوبر 2026
  • 23:40
أضرار جسيمة بطائرة في مطار الملك خالد بالرياض

خبرني - نقلت وكالة فرانس برس عن مصدرين مطلعين الخميس قولهما إن أضراراً جسيمة لحقت بطائرة واحدة على الأقل في مطار الملك خالد الدولي في الرياض، بعد ساعات من سماع دوي انفجارات عدة في العاصمة السعودية.
وفي وقت لاحق، أفادت ‌ثلاثة مصادر مطلعة بأن طائرة ⁠تجارية ‌تابعة للخطوط ‌الجوية السعودية تعرضت ‌لأضرار بالغة جراء ⁠حريق اندلع في أثناء توقفها بمطار الرياض الخميس، وعزت المصادر الضرر إما إلى ‌شظايا أو إصابة مباشرة بمقذوف.
وأفاد أحد المصدرَين بأن طائرة على الأقل لحقت بها أضرار جسيمة، في حين قال الآخر إن ثلاث طائرات تضررت في المطار.
وأعلنت ميليشيات الحوثي استهداف مطار الملك خالد ثلاث مرات بضربات صاروخية الخميس.
وفي وقت سابق الخميس، دعا مطار الملك خالد الرئيسي في الرياض، المسافرين إلى «التحقق من حالة رحلاتهم» مع شركات الطيران قبل التوجه إليه، غداة مقتل شخص في حرمه في هجوم للحوثيين الذين أعلنوا استهدافه مجدداً اليوم.
وذكر المطار على حسابه على منصة «إكس»: «نود إحاطة المسافرين بضرورة التواصل المباشر مع الناقلات الجوية والتحقق من حالة الرحلة قبل التوجه إلى المطار». وأفاد مسافرون بإلغاء رحلاتهم، أو إرجائها.
 

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

رئيس الأركان الفرنسي: ندرس خيارات مع السعودية لحماية ميناء ينبع النفطي
رئيس الأركان الفرنسي: ندرس خيارات مع السعودية لحماية ميناء ينبع النفطي
  • 2026-10-08 23:21
تحذير أميركي عاجل في السعودية.. قيود على سفر الموظفين وحظر قرب الحدود اليمنية
تحذير أميركي عاجل في السعودية.. قيود على سفر الموظفين وحظر قرب الحدود اليمنية
  • 2026-10-08 20:41
السعودية: أضرار مادية في الرياض جراء شظايا صاروخ باليستي
السعودية: أضرار مادية في الرياض جراء شظايا صاروخ باليستي
  • 2026-10-08 18:53
السلامي من النشامى الى الدوري السعودي
السلامي من النشامى الى الدوري السعودي
  • 2026-10-08 18:17
السعودية تبدأ فصل التوأم المغربي (سجى وضحى)
السعودية تبدأ فصل التوأم المغربي (سجى وضحى)
  • 2026-10-08 13:17
تركي الفيصل: طال الصبر على استفزازات الحوثي
تركي الفيصل: طال الصبر على استفزازات الحوثي
  • 2026-10-08 13:11