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بثلاثية .. البقعة يشارك الفيصلي والرمثا صدارة دوري المحترفين

  • 08 أكتوبر 2026
  • 23:30
بثلاثية البقعة يشارك الفيصلي والرمثا صدارة دوري المحترفين

خبرني - تغلب فريق البقعة على فريق شباب الأردن بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس على ملعب البترا، في افتتاح منافسات الجولة الرابعة من دوري المحترفين الأردني لكرة القدم.

وسجل معتصم الزعبي الهدف الأول للبقعة في الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول، فيما أهدر شباب الأردن ركلة جزاء في الدقيقة 48، قبل أن يضيف عبدالرحمن جروان الهدف الثاني للبقعة في الدقيقة 83، ثم عاد اللاعب نفسه ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 88.

بهذه النتيجة، رفع البقعة رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث، متساويا بالنقاط مع الفيصلي والرمثا، بانتظار استكمال منافسات الجولة في مبارياتها المقبلة، فيما بقي شباب الأردن في المركز السادس برصيد 3 نقاط.

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