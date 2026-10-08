الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل عسكري وإصابة 3 جنوب لبنان

خبرني - أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، مقتل ضابط وإصابة ثلاثة جنود بجروح طفيفة في جنوب لبنان، حيث تحتل إسرائيل مساحات واسعة منذ الحرب مع حزب الله.

وقال الجيش إن ضابطا برتبة نقيب يبلغ من العمر 21 عاما "سقط.. أثناء القتال في جنوب لبنان".

وفي وقت سابق نفذت القوات الإسرائيلية، الخميس، قصفا مدفعيا استهدف وادي زبقين في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنته "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

كما "استهدف القصف المدفعي، بلدة المنصوري في جنوب لبنان"، وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية التي أضافت: "كان القصف استهدف فجرا، محيط بلدتي حداثا وبرعشيت ووادي زبقين (في جنوب لبنان)".

وتشن إسرائيل حربا على لبنان منذ الثاني من مارس الماضي، بعد إطلاق حزب الله صواريخ على شمال إسرائيل. واحتلت القوات الإسرائيلية عددا من بلدات جنوب لبنان.

واستمرت الغارات الإسرائيلية في استهداف مناطق واسعة في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان، بعد الإعلان الأول عن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 16 أبريل الماضي ومن ثم تمديده في 23 أبريل الماضي لمدة 3 أسابيع، وتمديده من جديد في 15 مايو الماضي لمدة 45 يوما.