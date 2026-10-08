بعد فيديو مثير للجدل.. بلاغ رسمي وتحرك نقابي ضد عصام صاصا

خبرني - أثار مطرب المهرجانات المصري عصام صاصا موجة واسعة من الجدل بعد ظهوره في مقطع بث مباشر عبر تطبيق "تيك توك"، وهو يدخن سيجارة يشتبه في احتوائها على مادة مخدرة، ما دفع محامياً إلى التقدم ببلاغ رسمي ضده أمام النيابة العامة.

بلاغ للنيابة العامة

واتهم مقدم البلاغ صاصا بارتكاب أفعال مخالفة للقانون والمساهمة في الترويج للجريمة، مطالباً الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الواقعة.

كما دعا إلى استدعاء المطرب لسؤاله عن مصدر السيجارة وطبيعة المادة الموجودة بداخلها، إلى جانب فحص الفيديو المتداول والتأكد من صحته وعدم تعرضه للتلاعب أو التعديل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي أو المونتاج.

نقابة الموسيقيين تفتح الملف

ومع اتساع نطاق تداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، دخلت نقابة المهن الموسيقية على خط الأزمة.

إذ أكد نقيب الموسيقيين مصطفى كامل أن صاصا ليس عضواً بالنقابة، لكنه يحمل تصريحاً بمزاولة مهنة الغناء.

كما أوضح كامل أن مجلس النقابة سيقوم بمراجعة الفيديو خلال اجتماعه المقرر يوم الأحد المقبل للتحقق من مدى صحته وحقيقة ما تضمنه البث المباشر.

كذلك أشار إلى أن النقابة ستتخذ ما تراه مناسباً من إجراءات حال ثبوت صحة الفيديو والواقعة المنسوبة إلى المطرب، مؤكداً أن النقابة لا تعتمد على ما يتم تداوله عبر منصات التواصل، وإنما تبني قراراتها على الوقائع التي يتم التحقق منها رسمياً.

سجل قضائي سابق

يأتي الجدل الجديد في ظل سوابق قضائية ارتبطت باسم عصام صاصا. فقد حصل في وقت سابق على البراءة في قضية مشاجرة داخل ملهى ليلي بمنطقة المعادي، بعدما أسفرت الواقعة عن إصابة عدد من الأشخاص وحدوث تلفيات بالمكان وعدد من السيارات.

قضية الدهس وتعاطي المخدرات

كما كان المطرب قد تصدر المشهد خلال عام 2024 بعد تورطه في حادث دهس أسفر عن وفاة شخص أعلى الطريق الدائري بمحافظة الجيزة. وكشفت التحقيقات ونتائج الفحوص الطبية آنذاك عن تعاطيه مادة الترامادول المخدرة، ليُحال إلى المحاكمة ويصدر بحقه حكم بالحبس لمدة 6 أشهر، وذلك عقب التوصل إلى صلح مع أسرة الضحية.

اتهام إضافي بالتزوير

ولم تتوقف الأزمة عند قضية الدهس، إذ واجه صاصا لاحقاً اتهاماً بتزوير محرر رسمي، بعدما أعلنت النيابة العامة اكتشاف تزوير في التوكيل الخاص بمحاميه. فيما أسفرت القضية عن حكم إضافي بالحبس لمدة عام، قبل أن يتم إيقاف تنفيذ العقوبة والاكتفاء بفترة الحبس التي قضاها على ذمة قضية تعاطي المخدرات.