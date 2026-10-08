إنفانتينو يغازل أفريقيا بمليار دولار

خبرني - وعد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بتخصيص موارد إضافية لأفريقيا خلال كلمته أمام رؤساء اتحادات وطنية في مؤتمر عُقد في الرأس الأخضر، يوم الخميس، وذلك في خطاب علني نادر منذ فشل محاولته بيع حصة في بطولات (فيفا) في يوليو الماضي.

واضطر إنفانتينو إلى تعليق خطته، التي تضمنت بيع حصة في كأس العالم، بعد رد فعل حاد من دول أغلبها في أوروبا وأميركا الشمالية، وقد سحب عدد منها دعم إنفانتينو في انتخابات (فيفا) المقررة العام المقبل.

وكان من المقرر أن يحضر المؤتمر جميع رؤساء الاتحادات الوطنية 54 التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، وهو عبارة عن ندوة استراتيجية هي الأولى من نوعها لكرة القدم الأفريقية، ووفرت منبرا للسويسري-الإيطالي إنفانتينو لمخاطبة أكثر من ربع الناخبين قبل انتخابات (فيفا) المقررة العام المقبل.

وذكّر إنفانتينو رؤساء الاتحادات الأفريقية بالمساهمة المالية التي قدمها (فيفا) لكرة القدم الأفريقية منذ انتخابه في عام 2016.

وقال إنفانتينو: بصفتي رئيساً للفيفا، أفخر بأنني ساهمت معكم قليلاً في هذه الثورة (في كرة القدم الأفريقية) خلال السنوات العشر الماضية.

وأضاف: من خلال برنامج فيفا فورورد، استثمرنا مليار دولار في أفريقيا على مدى 10 سنوات، في 124 مشروعاً مختلفاً والعديد من المبادرات الأخرى.

ودون الإشارة مباشرة إلى المحاولة الفاشلة لبيع حصة في بطولات (فيفا)، تحدث إنفانتينو عن رغبته في إجراء حوار مفتوح حول المسائل

الخلافية.

وقال: عندما تخوض رحلة، تُثار أحيانا بعض المخاوف. وعندما تُثار، يتعين علينا معالجتها. وبالنسبة لنا في الفيفا، فإننا نتعامل معها دائماً بروح الحوار وبأذرع مفتوحة وقلب وعقل منفتحين. يمكننا دائماً أن نكون أفضل وأن نؤدي بشكل أفضل.

وأكد مجدداً دعمه لأفريقيا وأن (فيفا) سيواصل الاستثمار في القارة.

وقال: التزامنا هو ضمان استمرار تحسن كرة القدم لديكم ونموها، وتوفير المزيد من الفرص لكم. لقد كانت مشاركة عشر دول (أفريقية) في كأس العالم الماضية نجاحاً للقارة بأكملها.

وأضاف: علينا أن نستمر معاً على هذا المسار، لأن الأمر متروك لكم في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لتخبرونا بما تريدون. وكيف يمكننا أن نجعلكم أقوى وأفضل. سنواصل البحث عن الموارد والزيادات (في التمويل) اللازمة لدفع كرة القدم الأفريقية إلى قمة كرة القدم العالمية.

