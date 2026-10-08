خبرني - فازت الشاعرة والكاتبة والمترجمة الكندية آن كارسون بجائزة نوبل في الأدب لهذا العام.

وتشتهر كارسون، البالغة من العمر 76 عاماً، بأعمالها التي غالباً ما تتجاوز الحدود الفاصلة بين الشعر والخيال والبحث العلمي.

وقالت لجنة جائزة نوبل إنها اختارت كارسون تقديراً "لأعمالها الجريئة والمبتكرة التي ابتكرت أشكالاً جديدة للأدب المعاصر، من خلال حوار مرح مع التقاليد الكلاسيكية".

ومازحت كارسون أعضاء لجنة التحكيم، ووصفتهم بأنهم "مجانين" لمنحها الجائزة. وقالت للإذاعة العامة الآيسلندية، من آيسلندا حيث تقيم حالياً: "أعتقد أنهم جميعاً مجانين... حسناً، كما تعلمون، الأمر جنوني".

وتُمنح جائزة نوبل في الأدب تقديراً لمجمل المسيرة الأدبية، وتُعد من أشهر الجوائز الأدبية في العالم. ويحصل الفائز بها على 12 مليون كرونة سويدية (1.2 مليون دولار).

وقالت إنغريد كارلبيرغ، الأمينة الدائمة للأكاديمية السويدية، إنها أبلغت كارسون بفوزها عبر الهاتف قبل وقت قصير من الإعلان الرسمي.

وأضافت كارلبيرغ: "لم يسعفها الوقت إلا لتخبرني بأنها موجودة حالياً في آيسلندا، حيث تستمع إلى صوت الرياح".

وتابعت: "لقد فوجئت بالخبر، لكنها كانت سعيدة جداً، واستطعت أن ألمس ذلك في نبرة صوتها".

وُلدت كارسون في تورونتو عام 1950، وتعيش في ولاية ميشيغان الأمريكية، كما حصلت على الجنسية الآيسلندية عام 2022.

وأشاد أندرس أولسون، رئيس لجنة نوبل للآداب التابعة للأكاديمية السويدية، بأسلوب كارسون الذي "تحررت من خلاله من الشعر الغنائي المرتكز على الذات الساردة، واستلهمت أشكالاً جديدة في الأدب المعاصر".

وقال: "أثمر هذا الأسلوب أعمالاً تتسم بالمرح والسخرية، وتتنقل ليس فقط بين الشعر الكلاسيكي والحديث، بل أيضاً بين مختلف الأجناس الأدبية والفنون".

من جانبه، وصف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني فوز كارسون بأنه "إنجاز استثنائي ولحظة فخر لكندا".

وكتب كارني على وسائل التواصل الاجتماعي أن أعمالها تتميز بـ"الذكاء والخيال وأسلوب متفرد لا يشبه سواه".

وأضاف: "لقد أعادت تقديم القصص القديمة إلى جمهور جديد، وغيّرت الطريقة التي ننظر بها إلى الأدب".



"أهمية بالغة"



تشمل أبرز أعمال كارسون: "مقال الزجاج"، و"السيرة الذاتية للأحمر: رواية شعرية"، و"نوكس"، و"فلووت"، و"جمال الزوج: مقال تخييلي في 29 تانغو".

في عام 2019، أقامت من خلال عملها الأدائي "نورما جين بيكر طروادة" صلةً بين جميلتين شهيرتين من حقبتين تاريخيتين مختلفتين: هيلين طروادة ومارلين مونرو.

وفي عام 2021، أصدرت "نساء طروادة: قصة مصوّرة"، وهي إعادة سرد مصوّرة للقصة القديمة ليوربيديس؛ كما عُرضت ترجمتها لمسرحية "إلكترا" لسوفوكليس، من بطولة بري لارسون، في لندن العام الماضي.

وهي أستاذة في علم الكلاسيكيات منذ أكثر من 30 عاماً، وغالباً ما يستلهم أدبها من الأدب اليوناني.

وكثيراً ما أضفت ترجماتها لمسةً معاصرة على الأعمال القديمة.

وقال أولسون: "إن تعاونها مع الفنانين التشكيليين ومصممي الرقصات، ومع مخرجي الأوبرا والمسرح، يُظهر الحرية التي تتعامل بها مع التوقعات الأدبية وأنظمة القواعد".

وأضاف: "وهذا هو ما يكمن وراء الأهمية الاستثنائية التي حظي بها عملها منذ تسعينيات القرن الماضي في الساحة الدولية للفن والأدب".

استخدمنا الذكاء الاصطناعي للمساعدة في ترجمة هذا المقال الذي كُتب في الأصل باللغة الإنجليزية. وقد راجع أحد صحفيي بي بي سي هذه الترجمة قبل نشرها. المزيد عن كيفية استخدامنا للذكاء الاصطناعي.