انتقال كارفخال إلى خيتافي يتعثر بسبب راتبه الضئيل

خبرني - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن انتقال المدافع المخضرم داني كارفاخال إلى خيتافي تعثر في اللحظات الأخيرة بسبب لوائح الرواتب المعمول بها في الدوري الإسباني.

وكان كارفاخال (34 عاماً) متاحاً في صفقة انتقال حر بعد نهاية مسيرته مع ريال مدريد، حيث أمضى 13 عاماً حصد خلالها 26 لقباً، بينها ستة ألقاب في دوري أبطال أوروبا. وبدا أن اللاعب في طريقه للانضمام إلى خيتافي من أجل مواصلة مسيرته بالقرب من العاصمة الإسبانية، قبل أن تنهار المفاوضات بشكل مفاجئ.

وقال رئيس خيتافي أنخيل توريس للصحفيين الأربعاء "لا يوجد شيء، كل شيء انهار"، من دون أن يكشف عن الأسباب الحقيقية لفشل الصفقة.

وبحسب إذاعة "كادينا سير"، فإن العقبة الرئيسية تمثلت في قواعد الرقابة المالية الخاصة برابطة الدوري الإسباني. وأشارت التقارير إلى أن خيتافي عرض على كارفاخال راتباً سنوياً يبلغ 400 ألف يورو فقط، وهو مبلغ يقل كثيراً عن نحو 10 ملايين يورو كان يتقاضاها سنوياً مع ريال مدريد.

ولا تسمح الليغا للأندية بتحديد قيمة رواتب اللاعبين بحرية كاملة عند تسجيلهم، إذ تعتمد لجنة مستقلة على مجموعة من المعايير لتقدير القيمة الفعلية للاعب، تشمل عمره وقيمته السوقية وراتبه السابق وظروف سوق الانتقالات، ونتيجة لذلك، قُدرت تكلفة كارفاخال بأكثر من الراتب المعروض عليه، ما أدى إلى تجاوز خيتافي لسقف الرواتب المسموح به وجعل إتمام الصفقة أمراً مستحيلاً.

وأوضح الصحفي تونو غارسيا أن هذه الآلية تهدف إلى منع أي محاولات للتحايل على القوانين المالية من خلال منح اللاعبين رواتب منخفضة رسمياً ثم تعويضهم بمدفوعات أخرى غير معلنة، وأشارت صحيفة "ماركا" إلى سبب محتمل آخر وراء انهيار المفاوضات، يتمثل في رغبة كارفاخال بإدراج بند يسمح له بمغادرة النادي في يناير المقبل إذا تلقى عرضاً آخر، وهو ما رفضه خيتافي.