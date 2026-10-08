*
الخميس: 08 أكتوبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

فصائل الهجري تسيطر على قرية غربي السويداء بعد اشتباكات

  • 08 أكتوبر 2026
  • 21:37
فصائل الهجري تسيطر على قرية غربي السويداء بعد اشتباكات

خبرني - سيطرت فصائل ما يُسمى "الحرس الوطني"، المشكلة من قبل الشيخ حكمت الهجري، الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز، على قرية وقم في ريف السويداء الغربي، جنوبي سورية، عقب اشتباكات استمرت أكثر من ثلاث ساعات، وفق ما أفادت به وسائل إعلام سورية.

وقالت وسائل إعلام سورية، اليوم الخميس، إن مجموعات تابعة لـ"الحرس الوطني" تقدمت من مواقعها في بلدة عريقة باتجاه قرية وقم، قبل أن تفرض سيطرتها عليها وتدفع بتعزيزات عسكرية إضافية إلى المنطقة لتثبيت مواقعها.

وأضافت أن المجموعات استهدفت قرية البستان المجاورة بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة، ما أدى إلى اندلاع حرائق في مساحات من الأراضي الزراعية.

في المقابل، ادعت وسائل إعلام مقربة من "الحرس الوطني" أن المواجهات اندلعت عقب تقدم مجموعة مسلحة تتبع للعشائر باتجاه المنطقة وإطلاق قذائف هاون ورشقات من الأسلحة الثقيلة، مشيرة إلى عدم تسجيل خسائر في صفوف عناصر "الحرس الوطني" والشبان المؤازرين لهم.

وتأتي التطورات بعد أقل من أسبوع على اشتباكات بين مجموعات "الحرس الوطني" وقوى الأمن الداخلي السورية في الريف الغربي للسويداء، وسط استمرار التوتر على عدد من المحاور في المنطقة.

وفي القنيطرة، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بقذيفة مدفعية ثكنة عسكرية مهجورة في قرية سويسة بريف المحافظة الجنوبي، من دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

كما توغلت قوات الاحتلال في منطقة تل كروم وقرية الصمدانية الشرقية، ونصبت حاجزاً عسكرياً في تل كروم، قبل أن تنسحب مساء الخميس بعد توغل استمر عدة ساعات وشاركت فيه دبابتان وأكثر من 15 آلية عسكرية محملة بالجنود.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

30 مليون دولار لإنقاذ «كشف الكذب».. البنتاغون يراهن على الذكاء الاصطناعي
30 مليون دولار لإنقاذ «كشف الكذب».. البنتاغون يراهن على الذكاء الاصطناعي
  • 2026-10-08 21:14
وزير الخارجية الإيراني: نحن بصدد دراسة وجهات النظر الأمريكية وسنقدم ردنا عبر وسطاء
وزير الخارجية الإيراني: نحن بصدد دراسة وجهات النظر الأمريكية وسنقدم ردنا عبر ...
  • 2026-10-08 16:44
الحوثيون يعلنون استهداف مطار الملك خالد بالرياض
الحوثيون يعلنون استهداف مطار الملك خالد بالرياض
  • 2026-10-08 16:02
السيسي يدق كأس عصيره بكأس خمر الرئيس الكوري الجنوبي ويحيي المتواجدين بالكأس - فيديو
السيسي يدق كأس عصيره بكأس خمر الرئيس الكوري الجنوبي ويحيي المتواجدين بالكأس -...
  • 2026-10-08 15:37
مصير مجهول لتسعة سوريين بعد غرق سفينتهم بالبحر الأسود
مصير مجهول لتسعة سوريين بعد غرق سفينتهم بالبحر الأسود
  • 2026-10-08 15:21
سورية.. توغل جديد للجيش الاسرائيلي في ريفي درعا والقنيطرة
سورية.. توغل جديد للجيش الاسرائيلي في ريفي درعا والقنيطرة
  • 2026-10-08 14:42