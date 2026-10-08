خبرني - افتتحت جلالة الملكة رانيا العبدالله، اليوم الخميس، المعرض الفني "طبقات من التشكّل“، الذي يقام تحت رعاية جلالتها وتنظمه مؤسسة "وجود" للثقافة والفنون في قرية المرسى بأيلة، العقبة، بمشاركة فنانين من الأردن والمنطقة العربية والعالم.

ورافق جلالتها خلال جولتها في المعرض السيد صبيح المصري، رئيس مجموعة أسترا، والسيدة سيرين المصري، المؤسّسة ورئيسة الهيئة الإدارية لمؤسسة "وجود"، والسيدة إيمان هنداوي، المديرة الفنية والتنفيذية للمؤسسة، حيث اطلعت جلالتها على الأعمال المعروضة واستمعت إلى شرح حول موضوعات المعرض.

ويشارك في المعرض عشرة فنانين من الأردن والمنطقة العربية والعالم، ويضم أكثر من 140 عملاً فنياً تتنوع بين الخزف، والنسيج والحياكة، والرسم، والنحت، والتجهيزات الفراغية، وغيرها من الممارسات الفنية والمادية المعاصرة، التي تتناول مفاهيم التشكّل والتحوّل وعلاقة الفن بالمادة والذاكرة والمكان.

وتُعنى مؤسسة "وجود"، وهي مؤسسة غير ربحية مقرها العقبة، بالفنون والثقافة المعاصرة، وتقع ضمن مشروع "واحة أيلة" التطويري. وتركز على التقريب بين الفنانين والمجتمعات المحلية من خلال برامج الفن المعاصر، والعروض الحية، والتعاون الإبداعي، والفعاليات الثقافية.

ويستمر المعرض في استقبال زواره في الفضاء المغربي بقرية المرسى، أيلة، العقبة، حتى 10 كانون الأول 2026.