تحذير أميركي عاجل في السعودية.. قيود على سفر الموظفين وحظر قرب الحدود اليمنية

خبرني - أصدرت البعثة الدبلوماسية الأميركية لدى المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، تحذيرا أمنيا عاجلا لرعاياها، دعت فيه إلى رفع مستوى اليقظة، عقب تقارير عن تعرض مطار الملك خالد الدولي في الرياض لهجمات، محذرة من احتمال تصاعد النزاع العسكري وتأثر حركة الملاحة الجوية.

ودعت السفارة الأميركية في الرياض المواطنين الأميركيين المقيمين والزائرين في المملكة إلى توخي أقصى درجات الحذر واليقظة، ومتابعة حالة الرحلات الجوية بشكل مباشر مع شركات الطيران والمطارات، في ظل احتمالية إلغاء الرحلات أو إغلاق المجال الجوي.

وجاء التحذير بعد رصد هجمات استهدفت مطار الملك خالد الدولي، وتأكيدات بأن جماعة الحوثي تواصل أعمالها العدائية ضد المملكة واستهداف المطارات المدنية، بما ينذر باحتمال تصعيد عسكري إضافي في المنطقة.

وفي إجراء احترازي، فرضت الحكومة الأميركية قيودا على سفر موظفيها العاملين في المملكة، تضمنت اشتراط الحصول على تصريح خاص لاستخدام مطار الملك خالد الدولي في الرياض، إلى جانب حظر السفر ضمن مسافة 20 ميلا من الحدود اليمنية، واشتراط تصريح خاص للسفر إلى محافظات جازان وعسير ونجران، ومدن القطيف وينبع والطائف.

وشددت البعثة الأميركية على ضرورة تجنب السفر بالقرب من الحدود اليمنية، والالتزام بالتعليمات والتنبيهات الوطنية الصادرة عن المديرية العامة للدفاع المدني في السعودية، داعية المواطنين الأميركيين إلى متابعة مستجدات الرحلات الجوية مع شركات الطيران والمطارات.