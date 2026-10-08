مؤسسة ياسر عرفات ترد على بشار المصري: هذه ليست طائرة الرئيس الراحل

خبرني - أكدت مؤسسة ياسر عرفات أن الطائرة التي تحدث عنها رجل الأعمال بشار المصري مؤخرا، وقال إنه اشتراها ويستخدمها ويحتفظ بها في مطار اللد، ليست طائرة الرئيس الراحل ياسر عرفات.

وقالت المؤسسة، في بيان، إنها تفاجأت بما ورد في تصريح المصري، مؤكدة أن الطائرة المشار إليها ليست الطائرة التي هبطت للمرة الأولى في مطار غزة الدولي.

وأعربت المؤسسة عن أملها في عدم زج اسم الرئيس المؤسس في سياقات لا تمت إلى إرثه الوطني بصلة، مشيرة إلى أن ارتباط طائرة الرئيس الراحل بمطار اللد يتناقض، بحسب البيان، مع رمزية الطائرة وإرث صاحبها وما مثله ياسر عرفات من قضية وطنية وذاكرة نضالية للشعب الفلسطيني.

وأكدت المؤسسة حرصها على صون إرث الرئيس المؤسس، وعدم السماح بإقحام اسمه أو رمزيته في سياقات قد تفهم على نحو يتعارض مع تاريخه ومواقفه الوطنية.

وجاء بيان المؤسسة بالتزامن مع الذكرى الثانية والعشرين لاستشهاد ياسر عرفات، حيث ترحمت على روحه، وجددت تمسكها بحفظ إرثه الوطني والتاريخي.