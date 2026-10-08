كيم كارداشيان تعود في الموسم الثاني من All’s Fair.. أسرار وانتقامات تهدد شركة المحاماة

خبرني - تستعد نجمة تلفزيون الواقع والممثلة الأمريكية كيم كارداشيان للعودة إلى الشاشة من خلال الموسم الثاني من مسلسل «All’s Fair»، الذي يحمل تطورات درامية مشوقة تكشف عن صراعات جديدة وأسرار تهدد مستقبل شركة محاماة تديرها مجموعة من النساء.

وأعلنت منصة «Hulu» الأمريكية موعد عرض الموسم الثاني من المسلسل الذي تتصدر كارداشيان بطولته وتشارك في إنتاجه، بالتزامن مع الكشف عن الإعلان التشويقي الذي أظهر تصاعد المواجهات بين الشخصيات، وسط أجواء من الانتقام والخيانة والتحالفات المتغيرة.

موعد عرض الموسم الثاني من مسلسل All’s Fair

من المقرر أن ينطلق الموسم الثاني من مسلسل «All’s Fair» يوم الأربعاء 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، عبر منصة «Hulu»، وكذلك من خلال خدمة Hulu على «Disney+»، إلى جانب منصة «Disney+» في الأسواق العالمية.

وتطرح المنصات الحلقات الثلاث الأولى دفعة واحدة في يوم العرض، على أن يستمر بث حلقة جديدة أسبوعيًا كل أربعاء، في موسم يحمل المزيد من المفاجآت والتطورات الدرامية.

كيم كارداشيان تواجه صراعات جديدة في All’s Fair

تعود النجمة الأمريكية كيم كارداشيان لتجسيد شخصية «ألورا غرانت»، المحامية التي أسست شركة متخصصة في قضايا الطلاق والدفاع عن حقوق النساء، بالتعاون مع زميلتيها «ليبرتي رونسون»، التي تؤدي دورها الممثلة البريطانية ناعومي واتس، و«إيميرالد غرين»، التي تجسدها الممثلة الأمريكية نيسي ناش بيتس.

ويكشف الإعلان التشويقي عن عودة شركة المحاماة «Grant, Ronson & Greene» إلى دائرة الصراعات، بعدما تواجه سلسلة من الفضائح والأسرار التي تهدد استقرارها، وتضع العلاقات المهنية والشخصية بين أعضائها أمام اختبارات صعبة.

وتتصاعد الأحداث مع ظهور تحالفات جديدة وانكشاف حقائق خفية قد تؤدي إلى تغيير موازين القوة داخل الشركة، في وقت تواجه فيه المحاميات قضايا طلاق معقدة وحساسة.

خيانة وعلاقات معقدة في الموسم الجديد

تشهد الحلقات الجديدة استمرار الصراعات العاطفية بين الشخصيات، خاصة مع عودة الممثلة والمغنية الأمريكية تيانا تايلور لتجسيد شخصية «ميلان»، المساعدة التي ترتبط بعلاقة مع «تشيس مونرو»، زوج ألورا غرانت ولاعب كرة القدم الأمريكية، الذي يؤدي دوره الممثل الأمريكي ماثيو نوزكا.

وتلقي هذه العلاقة بظلالها على حياة ألورا الشخصية والمهنية، بينما تواجه شخصيات العمل سلسلة من القرارات المصيرية التي قد تغير مسار علاقاتها ومستقبل الشركة.

ويشير الإعلان التشويقي إلى أن الانتقام سيكون أحد المحاور الرئيسية للموسم الثاني، مع تصاعد الخلافات وظهور أسرار جديدة تهدد الثقة بين الأصدقاء والشركاء.

نجوم جدد ينضمون إلى مسلسل All’s Fair

يشهد الموسم الثاني عودة مجموعة من أبرز نجوم المسلسل، من بينهم الممثلة الأمريكية سارة بولسون، التي تؤدي شخصية «كارينغتون لين»، المنافسة القوية لشركة المحاماة، إلى جانب الممثلة الأمريكية المخضرمة غلين كلوز، التي تجسد شخصية «دينا ستانديش».

وتعود دينا إلى الأحداث بعدما سبق أن قدمت الدعم لألورا غرانت خلال انتقالها من بيئة عمل سابقة اتسمت بهيمنة الرجال إلى تأسيس شركتها الخاصة.

كما ينضم الممثل البرازيلي كاوا ريموند إلى طاقم الموسم الجديد، إلى جانب مجموعة من ضيوف الشرف، بينهم دينيس ريتشاردز، جيمي بريسلي، مارغو مارتينديل، ودوريندا ميدلي.

وتضم قائمة المشاركين أيضًا عددًا من نجوم الترفيه وتلفزيون الواقع، من بينهم نايل ديماركو، وبوب ذا دراغ كوين، ومونيه إكس تشينج، وليدي باني.

مفاجأة تهدد مستقبل شركة المحاماة

تدور أحداث الموسم الثاني حول أزمة كبرى تهدد استمرار شركة «Grant, Ronson & Greene»، بعدما يؤدي كشف صادم إلى زعزعة استقرارها وتعريض مستقبلها للخطر.

وتجد ألورا غرانت وشريكاتها أنفسهن أمام تحديات غير مسبوقة، في ظل انكشاف أسرار شخصية ومهنية وتغير التحالفات، ما يضع صداقاتهن وعلاقاتهن العملية أمام اختبارات قاسية.

ويترقب جمهور كيم كارداشيان تطورات شخصيتها في الموسم الجديد، خاصة مع التركيز على الصراعات القانونية والعاطفية التي تجمع بين عالم المحاماة وحياة الشخصيات الخاصة.