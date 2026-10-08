تفاصيل جنازة وعزاء المرحوم فرحان الطعاني

خبرني - بقلوبٍ مؤمنة بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن والأسى تنعى عشيرة الطعاني المرحوم

فرحان محمد عبد الحميد طعاني

شقيق زياد و عبدالكريم و يونس و احمد ووالد المحامي الدكتور مهند و مؤيد و اياد و محمد و احمد و عماد

الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى، تاركًا في قلوبنا حزنًا لا يُوصف وفقدًا لا يُعوّض.

نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يغفر له ويرحمه، ويسكنه فسيح جناته، وأن يجعل قبره روضةً من رياض الجنة.

وستُقام صلاة الجنازة على جثمانه في مسجد بيت راس القديم بعد صلاة الظهر ، وسيُوارى الثرى في مقبرة بيت راس القديمة في إربد غدا يوم الجمعة .

تقبل التعازي في مضافة الطعاني الحي الشرقي -اربد يومي الجمعة و السبت و يوم الاحد في عمان

وتقبل التعازي للنساء في منزل المرحوم في ضاحية الرشيد .

إنا لله وإنا إليه راجعون.