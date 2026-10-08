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  • قيادية شابة من حزب الاتحاد الوطني الأردني تشارك في برنامج تدريبي للقيادة الشبابية بإسطنبول

قيادية شابة من حزب الاتحاد الوطني الأردني تشارك في برنامج تدريبي للقيادة الشبابية بإسطنبول

  • 08 أكتوبر 2026
  • 19:48
قيادية شابة من حزب الاتحاد الوطني الأردني تشارك في برنامج تدريبي للقيادة الشبابية بإسطنبول

خبرني - شاركت الأستاذة هيا هاني، إحدى القيادات الشبابية في حزب الاتحاد الوطني الأردني، في برنامج تدريب القيادة الشبابية الذي نظمته «يلا حورية» بالشراكة مع شبكة «أهلان» في مدينة إسطنبول التركية، بمشاركة مجموعة من الشباب والقيادات الشبابية من عدد من الدول.
وجاءت مشاركة هاني ممثلةً عن حزب الاتحاد الوطني الأردني، تأكيداً على اهتمام الحزب بتمكين الشباب وتطوير قدراتهم القيادية، وتعزيز حضورهم في البرامج والمبادرات الشبابية الإقليمية والدولية.
وأكدت هاني أن التجربة كانت أكثر من مجرد مشاركة في برنامج تدريبي، بل شكلت فرصة حقيقية للتعلم وتبادل الخبرات والأفكار، والتعرف على تجارب شبابية متنوعة في مجالات القيادة والعمل العام، بما يعزز القدرة على توظيف هذه الخبرات في خدمة العمل الحزبي والمجتمعي في الأردن.
ويؤكد حزب الاتحاد الوطني الأردني، من خلال دعم مشاركة قياداته الشبابية في مثل هذه البرامج، إيمانه بأن الشباب ليسوا مجرد طاقة للمستقبل، بل شركاء حقيقيون في صناعة الحاضر وبناء مستقبل الأردن.

قيادية شابة من حزب الاتحاد الوطني الأردني تشارك في برنامج تدريبي للقيادة الشبابية بإسطنبول
قيادية شابة من حزب الاتحاد الوطني الأردني تشارك في برنامج تدريبي للقيادة الشبابية بإسطنبول
قيادية شابة من حزب الاتحاد الوطني الأردني تشارك في برنامج تدريبي للقيادة الشبابية بإسطنبول
قيادية شابة من حزب الاتحاد الوطني الأردني تشارك في برنامج تدريبي للقيادة الشبابية بإسطنبول

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