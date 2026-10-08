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  • الدكتور حسام حداد ضمن أفضل 2% من العلماء الأكثر تأثيراً عالميا حسب تصنيف ستانفورد

الدكتور حسام حداد ضمن أفضل 2% من العلماء الأكثر تأثيراً عالميا حسب تصنيف ستانفورد

  • 08 أكتوبر 2026
  • 19:42
الدكتور حسام حداد ضمن أفضل 2 من العلماء الأكثر تأثيراً عالميا حسب تصنيف ستانفورد

خبرني - الوالد والوالدة والإخوة والأخوات، والزوجة والأبناء يهنئون الحبيب الغالي

الدكتور حسام باسم حداد
(عضو الهيئة التدريسية في قسم العلوم المحاسبية بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة الزرقاء)

بمناسبة إنجازه العلمي الرفيع واختياره رسمياً ضمن قائمة أفضل 2% من العلماء الأكثر تأثيراً على مستوى العالم (Top 2% Scientists) لعام 2026، وفق التصنيف البحثي العالمي الصادر بالتعاون بين جامعة ستانفورد العريقة ودار النشر العالمية إلسيفير (Stanford–Elsevier).

إن هذا الإنجاز المستحق يجسد ثمرة جهودك الدؤوبة ومسيرتك الأكاديمية المتميزة، وامتلاكك للعديد من الأبحاث العلمية الرصينة والمؤلفات العلمية التي تثري الفكر الإنساني والاقتصادي وتنعكس إيجاباً على رفعة الوطن ومسيرته.

متمنين لك دوام التوفيق والنجاح، تهانينا والف مبروك لخدمة الأردن الأغلى في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه.

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