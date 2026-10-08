إطلاق نار على أردني في الفلبين.. صاحب عمل يطلق 3 رصاصات على ساقيه

خبرني - تعرض شاب اردني يبلغ من العمر 29 عاما لاطلاق نار مباشر اصابه في ساقيه على يد صاحب العمل الذي يعمل لديه، وذلك في حي تويان بمدينة ناغا التابعة لمقاطعة سيبو الفلبينية، اثر خلافات وتوترات سبقت الواقعة وفق ما نشرته وسائل اعلام محلية فلبينية، فيما سارعت فرق الامن والاسعاف للتعامل مع الحادثة ميدانيا ونقل المصاب الى المستشفى.

وتلقت الاجهزة الامنية في مركز شرطة مدينة ناغا بلاغا عاجلا يفيد بوقوع اطلاق نار، لتتحرك الدوريات نحو مسرح الجريمة حيث عثرت على الشاب الاردني (م.ش) جالسا على جانب الطريق والدماء تنزف من ساقيه جراء الاصابات النارية، ليتم نقله فورا لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

بينت التحقيقات الاولية التي اجرتها السلطات الفلبينية نشوب مشادة كلامية حادة بين الشاب وصاحب العمل المشتبه به، والمشار اليه باسم مستعار "مار"، وذلك قبل نحو ساعة من ارتكاب الجريمة.

واعترض المشتبه به طريق الشاب الاردني اثناء توجهه الى المسجد وحاول اجباره بالقوة على مرافقته، وعندما ابدى الضحية رفضه القاطع للامتثال له، اخرج صاحب العمل سلاحا ناريا وبادر باطلاق ثلاث رصاصات صوبه استقرت في ساقيه قبل ان يلوذ بالفرار.

باشرت اجهزة الشرطة مطاردة المشتبه به لملاحقته امنيا وتقديمه للعدالة تمهيدا لتوجيه تهمة الشروع بالقتل العمد بحقه، وسط اجراءات تحر مكثفة قادت الى كشف نشاط اخر غير متوقع في محيط المنطقة ذاتها.

وضبطت القوات الامنية اثناء عمليات التتبع في حي تويان شحنة سجائر ضخمة بدون تصاريح رسمية تقدر قيمتها بنحو 3.4 مليون بيزو فلبيني، لتقرر مصادرتها ومباشرة اتخاذ المسار القانوني الصارم، بينما اثنى مدير شرطة مقاطعة سيبو على يقظة العناصر الامنية وقدرتهم على ملاحقة المتورطين ومكافحة التجارة غير المشروعة بالتوازي مع متابعة ملف الاعتداء.