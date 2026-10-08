الحكومة في أيلول.. 248 ألف أسرة تتلقى معونات و704 متسولين تحت الضبط

خبرني - أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية تقرير إنجازاتها لشهر أيلول الماضي، والذي تضمن أبرز الخدمات والمعاملات التي نفذتها الوزارة خلال الشهر.

وبحسب بيان صحفي صادر عن مديرية الاتصال والإعلام، استقبلت الوزارة 8272 دراسة لغايات إصدار بطاقات التأمين الصحي، و151 معاملة للإعفاء من نفقات العلاج، فيما أنجزت 145 معاملة لتسوية حقوق الورثة، و1242 معاملة متعلقة بالإعفاء من تصاريح العمل.

وفي مجال رعاية الأطفال، أشار التقرير إلى إلحاق 64 طفلا في دور رعاية الأطفال الإيوائية، وخروج 45 طفلا وتسليمهم لأسرهم، فيما جرى تسليم 15 طفلا لأسر بديلة، إضافة إلى ترخيص 32 حضانة جديدة.

وبين التقرير أن 200 امرأة وطفل استفادوا من خدمات مكاتب الخدمة الاجتماعية التابعة لإدارة حماية الأسرة والأحداث، فيما بلغ عدد الأحداث المستفيدين من خدمات دور تربية وتأهيل الأحداث 227 حدثا، استفاد 96 منهم من برامج التأهيل المهني. كما تلقى 33 طفلا عاملا خدمات وتدخلات نفسية واجتماعية وفق منهجية إدارة الحالة، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمات مكاتب الخدمة الاجتماعية في مراكز الإصلاح والتأهيل 260 مستفيدا ومستفيدة.

وفي قطاع الجمعيات، بلغ عدد الهيئات المؤقتة التي أنهت أعمالها هيئتين، فيما بلغ عدد الهيئات المؤقتة القائمة 12 هيئة، ولجان الحل التي أنهت أعمالها 4 لجان، بينما وجهت إنذارات إلى 18 جمعية. وبلغ العدد التراكمي للجمعيات المسجلة والقائمة بموجب قانون الجمعيات النافذ 5912 جمعية، بعد تسجيل 24 جمعية جديدة، فيما بلغ عدد طلبات تعديل الأنظمة الأساسية 74 جمعية، وعدد الجمعيات التي تم حلها 25 جمعية.

وفي ملف مكافحة التسول، نفذت الوزارة 564 حملة، أسفرت عن ضبط 704 متسولين ومتسولات. أما صندوق المعونة الوطنية، فبلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج المعونات المالية الشهرية 248599 أسرة، فيما استفادت 92 أسرة من برنامج التدريب، وبلغت نسبة الاستجابة للاتصالات الواردة إلى الصندوق 100 بالمئة.