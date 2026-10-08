الأرصاد: خلايا رعدية وأمطار متوقعة الليلة في جنوب وشرق المملكة

خبرني - قال المتنبئ الجوي في إدارة الأرصاد الجوية طارق الشرعان إن خلايا رعدية تنشط حاليا في المناطق الجنوبية الشرقية من المملكة، متوقعا هطول زخات من المطر قد تترافق مع الرعد، فيما تستمر حالة عدم الاستقرار الجوي الجمعة والسبت مع فرص لهطولات خفيفة في أجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية.

وأوضح الشرعان أن المملكة تتأثر حاليا بحالة من عدم الاستقرار الجوي، تتزامن مع فصل الخريف الذي يمثل مرحلة انتقالية بين الصيف والشتاء، مشيرا إلى أن تأثير الحالة سيتسع الأحد ليشمل معظم مناطق المملكة.

وأضاف لـ"المملكة" أن تأثير حالة عدم الاستقرار سيتعمق الأحد، مع اتساع نطاقها إلى معظم مناطق المملكة، متوقعا هطول زخات متفرقة من المطر في مناطق مختلفة قد تترافق أحيانا مع الرعد.

وأشار إلى أن تأثير الحالة سيزداد اعتبارا من ساعات ما بعد ظهر الأحد، مع تعمق المنخفض، واحتمال هطول أمطار غزيرة لفترات قصيرة في أجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية، قد تترافق مع الرعد وتساقط حبات البرد.

وبين أن حالة عدم الاستقرار ستستمر الاثنين، مع توقع هطولات مطرية، محذرا خصوصا الأحد من تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا بسبب الغبار في مناطق البادية، ومن خطر الانزلاق على الطرق التي تشهد هطولات مطرية.

ودعا الشرعان إلى الابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، ولا سيما في جنوب وشرق المملكة خلال تأثير الحالة الجوية.

من جهتها، دعت مديرية الأمن العام إلى أخذ الاحتياطات الوقائية اللازمة خلال الأحوال الجوية المتوقعة، مع هطول زخات متفرقة من المطر في المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية، قد يصحبها الرعد أحيانا.

وحذرت المديرية من تدني مدى الرؤية الأفقية، خصوصا في مناطق البادية والمناطق الصحراوية، نتيجة الرياح المحملة بالغبار، داعية إلى توخي الحيطة والحذر على الطرق الخارجية التي تشهد غبارا كثيفا.

وأكدت ضرورة التقيد بإرشادات رجال الأمن العام والابتعاد عن السرعات العالية، والاتصال على هاتف الطوارئ 911 عند الحاجة.