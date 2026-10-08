السفير الأميركي يرعى اتفاقية استمطار في الأردن

خبرني - رعى وزير المياه والري رائد أبو السعود، والسفير الأميركي لدى الأردن جيم هولتسنايدر، توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي بين سلطة وادي الأردن وشركة "Rainmaker Technology Corporation" الأميركية لتعزيز الاستمطار وزيادة هطول الأمطار في مناطق مستهدفة في شمال الأردن أهمها سد الوحدة وسد كفرنجة.



ووقع الاتفاقية في مقر وزارة المياه والري كلّ من أمين عام سلطة وادي الأردن هشام الحيصة، والرئيس التنفيذي للشركة المنفذة لمشروع الاستمطار Rainmaker السيد أوغسطس دوريكو بحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان وكل من الأمين العام للوزارة جهاد المحاميد والأمين العام لسلطة المياه سفيان البطاينة وعدد من المسؤولين .

وقال وزير المياه والري رائد أبو السعود إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الجهود لتعزيز الأمن المائي في ظل تزايد التحديات وأضاف “أن تأمين المستقبل المائي للأردن على المدى الطويل يتطلب حلولاً مبتكرة وقائمة على التقدم التكنولوجي والتطور العملي .

مبينا أن الشراكة مع شركات التكنولوجيا الأميركية الرائدة لتعزيز الهطول المطري في حوضي سد الوحدة وسد كفرنجة خطوة مهمة نحو زيادة الموارد المائية المتاحة للشرب والاستخدامات الضرورية الأخرى وتحسين السعة التخزينية للسدود، وتعزيز الأمن المائي الوطني للأردن.

من جانبه، قال الأمين العام لسلطة وادي الأردن هشام الحيصة إن هذا المشروع المتخصص في الاستمطار يهدف إلى زيادة الهطولات المطرية من خلال استخدام تقنيات حديثة تعتمد على الرصد والتحليل العلمي للظروف الجوية والسحب وهو امتداد لجهود وطنية سابقة .

وأضاف أن هذا المشروع سيسهم في زيادة التدفقات المائية إلى السدود الشمالية في الأردن من خلال تقنيات حديثة لتعزيز هطول الأمطار، مما يدعم توفير المياه للمجتمعات المحلية ، مبينا أن المشروع سيسهم أيضا في تعزيز إمكانية الاستفادة من تقنيات الاستمطار في الظروف المناخية الأردنية وبناء قاعدة معرفية وفنية وطنية.

وتأتي هذه الاتفاقية استكمالاً للشراكة الدائمة بين الأردن والولايات المتحدة في تفعيل استخدام التقنيات الحديثة لمواجهة تحديات قطاع المياه، كما وسيدعم تطبيق الخبرات والتقنيات الأميركية إلى جانب رفع كفاءة القدرات الفنية المحلية في الأردن.