السعودية: أضرار مادية في الرياض جراء شظايا صاروخ باليستي

خبرني - قال الدفاع المدني السعودي إن شظايا سقطت في العاصمة الرياض عقب اعتراض صاروخ باليستي، أدت إلى أضرار مادية في روضة أطفال ومجمع عيادات طبية.

يأتي ذلك بينما أعلنت قوات التحالف، اليوم الخميس، اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه المملكة.

وفي بيانات منفصلة، أعلن المتحدث باسم قوات التحالف تركي المالكي اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة الحوثي باتجاه الرياض.

وأعلن المالكي، في بيان آخر، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الجماعة باتجاه مدينة خميس مشيط جنوب غربي السعودية.

يأتي ذلك في وقت أعلن فيه المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع استهداف مطار الملك خالد الدولي في الرياض بصاروخ باليستي.

وادعى سريع أن الصاروخ "أصاب هدفه بنجاح"، وأن الهجوم تسبب في أضرار وتعطيل الحركة الملاحية في المطار، في حين لم يؤكد الجانب السعودي هذه الرواية.

من جانبه، طلب مطار الملك خالد الدولي من المسافرين الحرص على التواصل المباشر مع الناقلات الجوية والتحقق من حالة الرحلة قبل التوجه إلى المطار.

تصعيد في اليمن

وتزامن ذلك مع تصعيد عسكري متواصل في اليمن، حيث أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، الاثنين الماضي، انطلاق عملية "فجر اليمن"، بهدف "استعادة مؤسسات الدولة وتحرير العاصمة صنعاء وإنهاء انقلاب" الحوثيين.

ومنذ يوليو/تموز الماضي، يشهد اليمن تصعيدا عسكريا هو الأوسع منذ فترة الهدوء النسبي التي شهدتها البلاد عقب هدنة بدأت في أبريل/نيسان 2022.

وتسارعت وتيرة القتال في سبتمبر/أيلول الماضي، عندما سيطر الحوثيون على مواقع حيوية في محافظتي الحُديدة وتعز، بينها مدينة المخا الإستراتيجية، وصولا إلى جزيرة ميون المطلة على مضيق باب المندب.

ويشهد اليمن حربا منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة في سبتمبر/أيلول 2014، قبل تدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في مارس/آذار 2015 دعما للحكومة اليمنية.