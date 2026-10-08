أمانة عمان تبدأ منع الأرجيلة والتدخين في الحدائق.. مخالفات ومصادرة للمصرّين

خبرني - قال نائب مدير المدينة للشؤون الصحية في أمانة عمان يسار الخيطان، إن الأمانة ستبدأ بالتوعية والتنبيه قبل تحرير المخالفات بحق مستخدمي الأرجيلة والمدخنين في الحدائق والمرافق العامة، مؤكدا أن الهدف من الإجراءات ليس الجباية، فيما ستتم مخالفة من يصر على المخالفة وفقا لنظام منع المكاره.

وأوضح الخيطان، الخميس، في تصريحات تلفزيونية، أن الأمانة ستضع يافطات في الحدائق العامة للتنبيه إلى منع التدخين، إلى جانب تنفيذ حملات توعية لمرتاديها قبل الانتقال إلى الإجراءات القانونية، مشيرا إلى أن الخطة وضعت بالتنسيق مع وزارتي الصحة والداخلية والجهات المعنية.

وأكد أن منع التدخين في الحدائق العامة يشمل جميع أشكاله، بما فيها السجائر والسجائر الإلكترونية والأرجيلة، مشيرا إلى أن الشخص الذي يصر على التدخين أو إدخال الأرجيلة إلى الحديقة بعد التنبيه سيخضع للمخالفة من قبل مراقبي الصحة الذين يحملون صفة الضابطة العدلية.

وبين أن الأمانة ستعزز فرق التفتيش بثمانية مراقبي صحة، إلى جانب تسيير دوريات جوالة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لتغطية مرافق الأمانة خلال الفترات الصباحية والمسائية والليلية، مع تكثيف الجولات أيام الخميس والجمعة والعطل الرسمية.

وأشار الخيطان إلى أن الرقابة ستشمل نحو 145 حديقة أحياء وخمس حدائق كبرى، إضافة إلى المطلات العامة، مع التركيز على المواقع التي تعرفها الأمانة باعتبارها "بؤرا ساخنة" ترتفع فيها حالات التدخين، مؤكدا أن الحملات ستترافق مع إجراءات لضبط إدخال الأراجيل إلى الحدائق.

وفيما يتعلق ببائعي الأراجيل في المطلات، أوضح أن الأمانة ستنفذ حملات بالتعاون مع الحكام الإداريين والأجهزة الأمنية لمواجهة البيع العشوائي، فيما يخضع البائع المخالف للمخالفة وفقا لنظام منع المكاره، مع مصادرة الأراجيل بالكامل.

وأكد الخيطان أن الإجراءات تشمل أيضا الأنشطة التي تقدم الأرجيلة في المواقع العامة دون الحصول على الموافقات والتراخيص المطلوبة، مشيرا إلى أن بعض المطلات في عمان يجري استغلالها لإقامة جلسات ووضع طاولات وكراس وتقديم الأراجيل دون ترخيص مهني.

وقال إن الهدف من منع التدخين في الحدائق هو توفير بيئة صحية لمرتاديها، ولا سيما الأطفال والعائلات، والحد من التعرض للتدخين السلبي، لافتا إلى أن الأمانة ستواصل حملات التوعية من خلال اليافطات والمحاضرات والأنشطة التوعوية، إلى جانب وجود أربع عيادات للمساعدة على الإقلاع عن التدخين.