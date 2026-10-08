الشاباك يكشف مخططًا لهجمات في بئر السبع ويعتقل 5 فلسطينيين من النقب

خبرني - أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) والشرطة الإسرائيلية عن اعتقال خمسة أشخاص من سكان شقيب السلام في النقب، بدعوى الاشتباه في تشكيل بنية مسلحة والتخطيط لتنفيذ هجمات داخل إسرائيل.

وبحسب ما أورده جهاز الأمن الإسرائيلي، فإن التحقيقات التي جرت خلال شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران 2026 كشفت عن مساعٍ لتشكيل ما وصفته السلطات بـ"كتيبة عسكرية" في شقيب السلام، مستوحاة من تشكيلات مسلحة في الضفة الغربية.

وقالت السلطات إن أفراد المجموعة ناقشوا تنفيذ هجمات بعدة أساليب، من بينها إطلاق النار على مركز الشرطة في شقيب السلام، وتنفيذ هجوم بالسكين وإطلاق النار في المحطة المركزية بمدينة بئر السبع.

وأضافت أن أحد المشتبه بهم كان يسعى إلى تولي دور مرتبط بتصنيع العبوات، بينما اتهمت السلطات مشتبهًا آخر بالتخطيط لتنفيذ هجوم باستخدام عبوة ناسفة بعد خروجه من الاحتجاز، وبالتعاطف مع تنظيم الدولة الإسلامية.

وفي قضية منفصلة، قال الشاباك إن السلطات اعتقلت في يوليو/تموز 2026 عبد الله جرجاوي، وهو يحمل الجنسيىة لاسرائيلية من سكان شقيب السلام، للاشتباه في التحريض والتخطيط لتنفيذ هجوم في نادي "الفوروم" بمدينة بئر السبع.

وبحسب السلطات الإسرائيلية، أظهرت التحقيقات أن جرجاوي كان على صلة بأشخاص مرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية، وأنه أبدى رغبة في الانضمام إلى ساحات قتال تابعة للتنظيم خارج إسرائيل.

72 اعتقالًا في النقب منذ بداية العام

وقال الشاباك إن 72 مشتبهًا بهم أوقفوا للتحقيق في قضايا أمنية في جنوب إسرائيل منذ بداية عام 2026، مشيرًا إلى أن 67 منهم مواطنون إسرائيليون يحملون الهوية الزرقاء.

وأضاف أن نحو 50 من إجمالي المعتقلين قُدمت ضدهم لوائح اتهام في قضايا وصفها بأنها تتعلق بالإرهاب وتهريب الأسلحة ومحاولات تنفيذ هجمات.