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السلامي من النشامى الى الدوري السعودي

  • 08 أكتوبر 2026
  • 18:17
السلامي من النشامى الى الدوري السعودي

خبرني  - أعلنت إدارة نادي الفتح تعاقدها مع مدرب المنتخب الأردني السابق ، المغربي جمال السلامي لتولي مهمة الإشراف الفني على الفريق الأول لكرة القدم ، وذلك ضمن خطط النادي إلى تعزيز الجهاز الفني وتهيئة الفريق للاستحقاقات المقبلة وتحسين النتائج.

وأعربت إدارة النادي عن ثقتها في القدرات الفنية والخبرات التي يمتلكها السلامي، متمنية له ولطاقمه الفني التوفيق والنجاح في قيادة الفريق وتحقيق تطلعات جماهير الفتح.

ومن جانبه، عبّر جمال السلامي عن سعادته بخوض هذه التجربة الجديدة مع نادي الفتح، مؤكداً عزمه على العمل مع جميع مكونات الفريق لتحقيق النتائج الإيجابية وإسعاد جماهير النادي.

 

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