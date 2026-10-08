الأمن يضرب تجّار المخدرات.. 31 موقوفاً - أسماء مناطق

خبرني - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات واصلوا حملاتهم ومداهماتهم على تجّار ومروجي المخدرات وتعاملوا خلال الأيام القليلة الماضية مع ١٣ قضية في مختلف مناطق المملكة ألقوا القبض خلالها على ٣١ شخصاً ومروجاً للمواد المخدرة وضُبطت بحوزتهم كمّيات كبيرة من المواد المخدرة والقاتلة.

وفي أبرز تلك القضايا تابع فريق خاص وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنيّة والجمارك الأردنية معلومات حول قيام شخص في مدينة العقبة بتهريب المخدرات للمملكة عن طريق أحد القوارب حيث تم بعد التأكّد من المعلومات مداهمته وإلقاء القبض عليه وضُبط داخل القارب ١٣٢ كفاً من مادة الحشيش المخدرة، فيما جرى التعميم عن شخص آخر ساعده في عملية التهريب.

وفي قضية أخرى في محافظة العقبة جرت مداهمة تاجرَين للمخدرات أثناء نقلهما لكمية من المواد المخدرة داخل إحدى المركبات وألقي القبض عليهما وضُبط بحوزتهما ٤٤ كف حشيش وكمّية من مادة الماريجوانا المخدرة.

وفي محافظة مأدبا قام فريق خاص من الإدارة بمراقبة مجموعة من الأشخاص المشبوهين بعد ورود معلومات حول استخدامهم لعدد من الخيام لتخزين وتجارة المواد المخدرة، حيث جرى بعد إنهاء التحقيقات مداهمة أولئك الأشخاص داخل الخيام وإلقاء القبض على ٥ منهم وضُبط بحوزتهم ٤٣ كف حشيش إضافة إلى ضبط ٢٤ كف حشيش أيضاً وسلاحين ناريين آخرين بدلالتهم بعد أن اعترفوا بالتحقيق معهم بتخزينها في منطقة جبلية وعرة.

وفي غرب البلقاء جرت مداهمة شخص مصنف بالخطر والمسلح والمطلوب بقضايا المخدرات حيث ألقي القبض عليه وضُبط بحوزته ٢٠٠ غرام من مادة الكريستال القاتلة بالإضافة إلى كف حشيش وسلاحين ناريين.

وفي لواء الرويشد نفذت إدارة مكافحة المخدرات وبالاشتراك مع قوة أمنيّة خاصة حملة أمنيّة على تجّار ومروجي المواد المخدرة ألقي القبض خلالها على ٣ أشخاص وضُبط بحوزة الأول ٥٠٠٠ آلاف حبة و ٤ كفوف حشيش فيما ضبط بحوزة الثاني ١٥٠ غرامًا من مادة الكريستال القاتلة، فيما كان الشخص الثالث مطلوباً وبحقّه ١٣ طلباً بقضايا الاتجار بالمخدرات.

وفي البادية الشمالية أُلقي القبض على شخص مطلوب بقضايا تهريب المخدرات وبعد التحقيق معه اعترف بقيامه بتخزين كمية من المواد المخدرة في منطقة صحراوية خالية من السكان، حيث جرى التوجه للمكان وبدلالته هناك جرى ضبط ٥ كغم من مادة الأمفيتامين المخدرة و ٥ كفوف من مادة الحشيش المخدرة.

وفي محافظة إربد وبعد المتابعة والتحقيق ورصد لأحد الأشخاص من جنسية أجنبية والذي تبيّن قيامه بتشكيل شبكة جرمية لترويج مادة الكريستال القاتلة في مدينة إربد حيث جرى تحديد كافة أعضاء الشبكة ومداهمتهم وعددهم ٩ أشخاص وإلقاء القبض عليهم جميعا وضُبطت بحوزتهم كمّيات من مادة الكريستال القاتلة المعدة للبيع.

وفي إحدى مناطق الأغوار الجنوبية دوهم أحد تجّار المخدرات وألقي القبض عليه وضُبط بحوزته ٢٤ كف حشيش، فيما ضبطت ٦ كفوف حشيش في البادية الوسطى بعد مداهمة أحد تجّار المخدرات، كما ودوهم غرب العاصمة أحد مروجي المخدرات وضبط بحوزته ٦ كفوف من مادة الحشيش المخدرة.

وفي محافظة إربد أُلقي القبض على ٤ أشخاص من مروجي المواد المخدرة بعد مداهمتهم وضُبطت بحوزتهم ٢٢٠٠ حبّة مخدرة وكف حشيش .

وفيما ضُبطت ٩٠٠٠ آلاف حبّة في لواء الرصيفة بحوزة أحد تجّار المخدرات بعد إلقاء القبض عليه.

وفي آخر القضايا دوهم تاجر للمخدرات في إحدى مناطق البادية الوسطى وألقي القبض عليه وضُبط بحوزته ١٢ ألف حبّة مخدرة.

