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ضبط 132 كفاً من الحشيش داخل قارب في العقبة

  • 08 أكتوبر 2026
  • 17:54
ضبط 132 كفاً من الحشيش داخل قارب في العقبة

خبرني - أعلنت مديرية الأمن العام، اليوم، ضبط 132 كفاً من مادة الحشيش المخدرة داخل قارب في مدينة العقبة، وإلقاء القبض على شخص بعد ورود معلومات حول قيامه بتهريب المخدرات إلى المملكة.
وقالت المديرية إن فريقاً خاصاً، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجمارك الأردنية، تابع معلومات حول قيام شخص في مدينة العقبة بتهريب المخدرات إلى المملكة عن طريق أحد القوارب.
وأضافت أنه بعد التأكد من المعلومات، جرت مداهمة الشخص وإلقاء القبض عليه، فيما ضُبط داخل القارب 132 كفاً من مادة الحشيش المخدرة.
وأشارت مديرية الأمن العام إلى أنه جرى التعميم عن شخص آخر ساعد المقبوض عليه في عملية التهريب.

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