وظائف مفاجئة.. ماذا يعني رمز الكاميرا في خرائط Google؟

خبرني - يضم تطبيق خرائط جوجل مجموعة كبيرة من الرموز التي تظهر على الخريطة أو داخل واجهة التطبيق، وتساعد المستخدمين في الوصول إلى المعلومات والخدمات المحيطة بهم، إلا أن بعض هذه الرموز قد لا يكون واضحا من النظرة الأولى، ومن بينها رمز الكاميرا الذي قد يظهر بأشكال مختلفة وفقا للميزة التي يشير إليها.

ويستخدم Google رمز الكاميرا في ثلاثة مواضع رئيسية داخل خرائط Google، لكل منها وظيفة مختلفة، إذ قد يظهر في شريط البحث بجوار صورة المستخدم، أو يظهر على الخريطة باللون الأحمر أو البرتقالي.

الكاميرا الحمراء.. معالم وأماكن تستحق الزيارة

إذا ظهر رمز كاميرا باللون الأحمر على خريطة Google، فإنه يشير عادةً إلى أحد المعالم أو نقاط الجذب في المنطقة.

وقد تشمل هذه المواقع الأماكن السياحية، والمواقع ذات المناظر الطبيعية، ومراكز الزوار وغيرها من الأماكن التي قد يرغب المستخدم في زيارتها، ويظهر الرمز عادةً عند البحث عن عبارات مثل "المعالم السياحية" أو "أشياء يمكنك القيام بها".

وبالضغط على رمز الكاميرا الأحمر، يمكن للمستخدم فتح صفحة التفاصيل الخاصة بالمكان، والتي قد تتضمن ساعات العمل، ومعلومات إمكانية الوصول للكراسي المتحركة، ومواقف السيارات، والصور التي شاركها الزوار، إلى جانب الاتجاهات للوصول إلى الموقع.

الكاميرا البرتقالية.. تنبيه إلى كاميرات السرعة

أما رمز الكاميرا البرتقالي، فيؤدي وظيفة مختلفة تماما، إذ يشير إلى وجود كاميرا لمراقبة السرعة على الطريق الذي يسلكه المستخدم.

ولا يظهر هذا الرمز عادةً إلا عند تحديد مسار ملاحي، وقد يتطلب ظهوره في بعض الحالات بدء الرحلة بالسيارة، ويمكن للمستخدم رؤية أكثر من رمز برتقالي على طول الطريق، بحسب مواقع كاميرات مراقبة السرعة في المنطقة.

وعند الضغط على الرمز، توضح خرائط Google أن الموقع يحتوي على كاميرا سرعة.

كاميرا شريط البحث.. ميزة Lens في الخرائط

هناك أيضا رمز كاميرا يظهر داخل شريط البحث في تطبيق خرائط Google، وهو مختلف عن الرمزين السابقين.

ويرتبط هذا الرمز بميزة Lens في الخرائط (Lens in Maps)، التي أطلقتها Google عام 2023، وتستخدم تقنيات الواقع المعزز للتعرف على الأماكن والمنشآت المحيطة بالمستخدم.

وعند الضغط على رمز الكاميرا والسماح للتطبيق باستخدام كاميرا الهاتف، يمكن للمستخدم توجيه الكاميرا نحو المباني واللافتات المحيطة به، لتظهر أسماء الأماكن مباشرة على الشاشة، مع إمكانية الضغط عليها للحصول على مزيد من التفاصيل.

كما تتيح الميزة البحث عن فئات محددة، مثل المطاعم ومحلات البقالة والمعالم السياحية، ثم عرض الأماكن التي تنتمي إلى الفئة المختارة والمسافة التي تفصل المستخدم عنها.

ويمكن أيضا توجيه الكاميرا نحو مبنى أو موقع لا يحمل لافتة واضحة، ثم الضغط على زر التصوير، لتظهر بطاقة معلومات تتضمن اسم المكان والتفاصيل المرتبطة به.

لماذا قد لا تظهر ميزة Lens في الخرائط؟

إذا لم يظهر رمز Lens في الخرائط داخل تطبيق Google Maps، فقد يكون السبب أن الميزة غير متاحة في البلد الذي يوجد فيه المستخدم، أو أن المنطقة لا تتمتع بتغطية لخدمة Street View، أو أن الهاتف المستخدم لا يدعم الميزة.

لا يعني ظهور رمز الكاميرا في خرائط Google شيئا واحدا بالضرورة، فاللون والموقع داخل التطبيق يحددان وظيفته، سواء كان للإشارة إلى معلم سياحي، أو كاميرا لمراقبة السرعة، أو للوصول إلى ميزة Lens التي تساعد المستخدم على التعرف على الأماكن المحيطة به.