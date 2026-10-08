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  • نتالي الزواهرة تستأنف إطلالتها على التلفزيون الأردني عبر "سينما بلس"

نتالي الزواهرة تستأنف إطلالتها على التلفزيون الأردني عبر "سينما بلس"

  • 08 أكتوبر 2026
  • 17:23
نتالي الزواهرة تستأنف إطلالتها على التلفزيون الأردني عبر سينما بلس

خبرني - تعود الإعلامية نتالي الزواهرة بعد إجازة قصيرة تزامنت مع مناقشة رسالة الماجستير في الإعلام الرقمي واحتفالها بتخرجها إلى شاشة التلفزيون الأردني لتستأنف تقديم برنامج "سينما بلس"الذي يواكب مستجدات السينما العربية والعالمية وأخبار نجومها.

ويقدّم البرنامج متابعة لأبرز أخبار الأعمال السينمائية وتطوراتها إلى جانب تسليط الضوء على السينما الأردنية وأخبار نجومها بما يمنح المشاهد نافذة على الحراك السينمائي المحلي وحضوره ضمن المشهدين العربي والعالمي.

وتجدّد الزواهرة بإطلالتها التواصل مع جمهور البرنامج عبر محتوى يجمع بين الخبر السينمائي ومتابعة النجوم ويقرّب المشاهدين من أحدث مستجدات الفن السابع على شاشة الوطن.

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