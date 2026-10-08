وزير الصحة لـخبرني: قرار منع بيع الشيبس يشمل المدارس الخاصة

خبرني - أكد وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور في تصريح لموقع "خبرني"، الخميس، أن قرار منع بيع الشيبس بمختلف أنواعه في المقاصف المدرسية يشمل جميع المدارس الخاصة دون استثناء.

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت قراراً صادراً عن وزير الصحة يقضي بإضافة الشيبس بمختلف أنواعه إلى قائمة المواد الممنوع بيعها في المقاصف المدرسية، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ويأتي القرار استناداً إلى الاشتراطات الصحية للمقاصف المدرسية والأغذية المسموح بيعها والممنوعة لسنة 2012 وتعديلاتها، والصادرة بموجب قانون الصحة العامة.