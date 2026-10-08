راية عالية بسماء البحث العلمي .. 18 باحثاً من عمان الأهلية ضمن 2% من العلماء الأكثر تأثيراًعالمياً

خبرني - يتجدد حضور جامعة عمان الأهلية على خريطة المعرفة العالمية، إذ أدرجت قائمة جامعة ستانفورد الأمريكية، الصادرة بالتعاون مع دار النشر العالمية "إلسفير"، ثمانية عشر باحثاً من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ضمن أعلى 2% من العلماء الأكثر تأثيراً في العالم، في إصدارها التاسع ويُضاف هذا الإنجاز إلى سجلٍ حافل، فالغرس الذي بدأ قبل أكثر من ثلاثة عقود يؤتي اليوم أُكُلَه، ويقطف ثماره باحثون يرفعون اسم جامعة عمان الأهلية عالياً.

وتُعدّ هذه القائمة من أبرز القوائم العالمية وأوسعها انتشاراً، إذ تستند إلى مؤشرات علمية معيارية لقياس أثر الاستشهاد بأعمال الباحثين على مستوى العالم، اعتماداً على بيانات قاعدة سكوبس ، وتشمل هذه المؤشرات عدد الاستشهادات ومؤشر هيرش، إلى جانب مؤشر مركّب يراعي التأليف المشترك وموقع الباحث بين المؤلفين.

وتضم القائمة تصنيفين: يقيس الأول أثر الباحث خلال عام 2025، ويقيس الثاني أثره على امتداد مسيرته البحثية.

وشمل الإدراج سبعة عشر باحثاً في قائمة أثر السنة الأخيرة لعام 2025، وخمسة باحثين في قائمة الأثر على امتداد المسيرة البحثية، أربعة منهم مدرجون في القائمتين معاً.

ويتوزع الباحثون على حقول علمية متنوعة تنوّعَ ألوان الطيف، أبرزها الذكاء الاصطناعي ومعالجة الصور، والتربية، وعلم الأدوية والصيدلة، والبناء والتشييد، والمواد، والشبكات والاتصالات.

وتصدّر باحثو الجامعة عميد البحث العلمي الدكتور أحمد صامد العدوان، الذي حلّ في قائمة أثر السنة الأخيرة في المرتبة 988 على مستوى العالم، وفي المرتبة 22 عالمياً في المجال المتخصص.

وصرّح رئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني بهذه المناسبة قائلًا: "نؤمن في جامعة عمان الأهلية بأن قيمة الجامعة تُقاس بما تضيفه إلى رصيد المعرفة الإنسانية، واليوم نرى هذا الإيمان واقعاً يشهد به العالم ، وإن استثمارنا في البحث العلمي استثمارٌ في مستقبل الأردن وأجياله، وسنواصل دعم باحثينا ليبقوا في الصفوف الأولى عالميًا".

من جانبه، قال رئيس الجامعة الدكتور أحمد حمدان: «يؤكد هذا الإنجاز أن البيئة الأكاديمية في جامعة عمان الأهلية أرضٌ خصبة تُنبت التميز وتحتضنه ، وإدراج ثمانية عشر باحثاً من جامعتنا في هذه القائمة المرموقة شهادةٌ دولية على جودة ما يقدمه أعضاء الهيئة التدريسية، وحافزٌ لنا جميعاً لمواصلة الطريق بعزيمة أكبر وطموح أوسع».

وقال عميد البحث العلمي الدكتور أحمد صامد العدوان: «هذا الإنجاز ثمرة جهد جماعي وعمل دؤوب لزملائي الباحثين في مختلف الكليات ، وتعمل عمادة البحث العلمي على تعزيز النشر في المجلات الرصينة، وتوسيع الشراكات البحثية الدولية، ودعم الباحثين الشباب، ليمتد أثر بحوثنا إلى المجتمع والعالم ... وما تحقق اليوم بدايةٌ لمرحلة أكثر طموحاً».

وما هذا الإنجاز إلا ثمرةٌ لمسيرة من العطاء والتميز، ودافعٌ لمواصلة مسيرة البحث العلمي، لما له من دور مهم في دعم البحث العلمي وتعزيز بيئة التميّز الأكاديمي في الجامعة.

و بهذه المناسبة تتقدم أسرة جامعة عمان الأهلية بخالص الشكر والتقدير، وأصدق التهاني والتبريكات، لكل من أُدرج اسمه في هذه القائمة، سائلين الله لهم دوام التوفيق، وأن تبقى أقلامهم منارةً تضيء دروب المعرفة.