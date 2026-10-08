الأردن وأستراليا يبحثان مكافحة الجرائم العابرة للحدود

خبرني - بحث مدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة الخميس مع نائب مفوض التحقيقات الأمنية الوطنية في الشرطة الفيدرالية الأسترالية هيلدا سيرك سبل تعزيز التعاون الأمني وتنسيق الجهود في مواجهة التحديات المشتركة، خصوصا الجرائم المنظمة والعابرة للحدود.

وقالت مديرية الأمن العام في بيان إن اللقاء الذي عقد في مكتب المعايطة تناول توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات والتجارب المتخصصة بين الجانبين، إلى جانب الاستفادة من التقنيات الحديثة والممارسات الشرطية المتقدمة لتطوير القدرات الفنية والتكنولوجية ورفع كفاءة الأداء الأمني.

وأكد المعايطة حرص مديرية الأمن العام على توطيد شراكاتها مع الأجهزة الأمنية ومؤسسات إنفاذ القانون في الدول الصديقة، بما يعزز التعاون الدولي في مكافحة الجريمة وترسيخ سيادة القانون وتعزيز أمن المجتمعات واستقرارها.

من جهتها، أشادت سيرك بالمستوى الذي وصلت إليه مديرية الأمن العام ودورها في دعم الأمن والاستقرار، مؤكدة أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين، خصوصا في مكافحة الجرائم السيبرانية وأنماط الجريمة المستحدثة.

وشدد الجانبان على أهمية مواصلة التعاون وتبادل الخبرات بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في مواجهة التحديات الأمنية المتطورة.