الأردن.. نزهة العيد تنتهي بمأساة ومحكمة تُسدل الستار على القضية

خبرني - أيدت محكمة التمييز الأردنية حكما بإلزام جهات مدعى عليها بدفع 25 ألف دينار تعويضا لأسرة طفل مصري يبلغ 6 سنوات توفي داخل مدينة ألعاب ترويحية في الأردن.

وتعود القضية إلى حادث وقع خلال عيد الفطر، عندما كان الطفل داخل لعبة ترفيهية قبل أن يتعرض لإصابة بالغة أدت إلى وفاته، فيما أدين مدير المدينة الترويحية جزائيا بجرم التسبب بالوفاة وحُكم عليه بالحبس 6 أشهر.

وكانت محكمة بداية حقوق عمان قد قضت بإلزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بدفع 25 ألف دينار عن الضرر المعنوي الذي لحق بوالدي الطفل وشقيقيه، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف ثم محكمة التمييز.

ورفضت محكمة التمييز الطعن المقدم ضد الحكم، مؤكدة أن التعويض عن الضرر المعنوي حق شخصي لذوي المتوفى، وأن وفاة الطفل وما ترتب عليها من آثار نفسية واجتماعية تبرر التعويض، ليبقى الحكم البالغ 25 ألف دينار قائما.