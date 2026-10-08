*
الخميس: 08 أكتوبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الأردن.. الأمن يحذر من الاحوال الجوية المتوقعة مساء اليوم

  • 08 أكتوبر 2026
  • 16:58
الأردن الأمن يحذر من الاحوال الجوية المتوقعة مساء اليوم

خبرني - دعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى ضرورة أخذ الاحتياطات الوقائية اللازمة خلال الأحوال الجوية المتوقعة اليوم حيث تهطل زخات متفرقة من المطر في المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية من المملكة قد يصحبها الرعد أحيانا. 

وحذرت المديرية من تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في مناطق البادية والمناطق الصحراوية بسبب الرياح المحملة بالغبار، وأخذ الحيطة والحذر، على الطرق الخارجية التي تشهد غباراً كثيفاً. حسب النشرات الجوية الصادرة عن الجهات المختصة.

وأكدت المديرية على ضرورة التقيد بإرشادات رجال الأمن العام ، والابتعاد عن السرعات العالية، والاتصال على هاتف  الطوارئ  (911) إذا دعت الحاجة لذلك .

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

وزير الصحة لـخبرني: قرار منع بيع الشيبس يشمل المدارس الخاصة
وزير الصحة لـخبرني: قرار منع بيع الشيبس يشمل المدارس الخاصة
  • 2026-10-08 17:13
اللواء الحراسيس يستقبل منسقة الأمم المتحدة المقيمة في الأردن
اللواء الحراسيس يستقبل منسقة الأمم المتحدة المقيمة في الأردن
  • 2026-10-08 16:19
50 باحثا من الجامعة الأردنية ضمن أكثر 2% تأثيرا بأبحاثهم عالميا
50 باحثا من الجامعة الأردنية ضمن أكثر 2% تأثيرا بأبحاثهم عالميا
  • 2026-10-08 16:18
الأردن يثمّن الموقف البريطاني الرافض لإغلاق قنصليتها في القدس
الأردن يثمّن الموقف البريطاني الرافض لإغلاق قنصليتها في القدس
  • 2026-10-08 16:15
باص عمّان: استحداث مسار جديد وتعديل مسارين – تفاصيل
باص عمّان: استحداث مسار جديد وتعديل مسارين – تفاصيل
  • 2026-10-08 16:03
الاردن .. قرار يمنع بيع صنف جديد في المقاصف المدرسية
الاردن .. قرار يمنع بيع صنف جديد في المقاصف المدرسية
  • 2026-10-08 15:50