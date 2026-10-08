الأردن.. الأمن يحذر من الاحوال الجوية المتوقعة مساء اليوم

خبرني - دعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى ضرورة أخذ الاحتياطات الوقائية اللازمة خلال الأحوال الجوية المتوقعة اليوم حيث تهطل زخات متفرقة من المطر في المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية من المملكة قد يصحبها الرعد أحيانا.

وحذرت المديرية من تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في مناطق البادية والمناطق الصحراوية بسبب الرياح المحملة بالغبار، وأخذ الحيطة والحذر، على الطرق الخارجية التي تشهد غباراً كثيفاً. حسب النشرات الجوية الصادرة عن الجهات المختصة.

وأكدت المديرية على ضرورة التقيد بإرشادات رجال الأمن العام ، والابتعاد عن السرعات العالية، والاتصال على هاتف الطوارئ (911) إذا دعت الحاجة لذلك .