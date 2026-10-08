وزير الخارجية الإيراني: نحن بصدد دراسة وجهات النظر الأمريكية وسنقدم ردنا عبر وسطاء

خبرني - كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن تبادل للرسائل بين إيران والولايات المتحدة عبر وسطاء، مشيرا إلى أنه جرى الاستماع إلى وجهات النظر الأمريكية حول خطة الـ7 أيام الإيرانية.

قال الوزير عراقجي لوسائل إعلام إيرانية: "قدمنا خطتنا التي عُرفت باسم 'خطة الـ 7 أيام'، واستمعنا إلى وجهات النظر الأمريكية بشأنها، ونحن الآن بصدد دراستها، وأعتقد أننا سنقدم الرد في غضون أيام قليلة".

وأشار عراقجي حول مسار تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة والخطة الإيرانية: "لا يزال مسار المفاوضات مستمرا، ويتم تبادل الرسائل القائمة عبر الوسطاء".

وكان وزير الخارجية قد صرّح قبل أيام في لقاء مع السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية المقيمة في طهران، مشيراً إلى زيارته إلى نيويورك وموضحا أنه "شرح بوضوح للجميع شروطنا لإعادة فتح مضيق هرمز"، قائلا: "نأمل أن تتخذ الولايات المتحدة طريق الحكمة والعقلانية، ولكن إذا ما اتجهوا مرة أخرى نحو الحلول العسكرية، فإننا أكثر استعدادا من أي وقت مضى، وسنتخذ أي إجراء ضروري للدفاع عن أنفسنا. وإذا اختاروا طريق الدبلوماسية، فإننا لا نزال مستعدين لذلك".

وسبق لوزير الخارجية أن وصف في تصريحات له الخطة الإيرانية المكونة من سبع مواد لإعادة فتح مضيق هرمز بأنها "عادلة ومنطقية"، وقال إنه إذا كان الأمريكيون يدعون السعي وراء اتفاق وحل سلمي، فإن إيران قد قدمت هذا الحل.

وفي وقت سابق، ذكرت NBC News أن الجيش الأمريكي قدم للرئيس دونالد ترامب خيارات جديدة لتنفيذ عمليات قتالية واسعة النطاق في إيران وسط نقاشات لاستئناف العمليات العسكرية قبل انتخابات الكونغرس المقبلة.

وذكرت عدة مصادر أن إدارة ترامب تستعد لنشر قوات إضافية في الشرق الأوسط وسط حالة من عدم اليقين تحيط بإيران، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه سيتم قريبا نشر قوات جديدة وطائرات مقاتلة في إسرائيل.