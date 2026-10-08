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  • سافر إلى أميركا وغاب شهرا .. محكمة أردنية تعيد إمام مسجد لوظيفته

سافر إلى أميركا وغاب شهرا .. محكمة أردنية تعيد إمام مسجد لوظيفته

  • 08 أكتوبر 2026
  • 16:40
سافر إلى أميركا وغاب شهرا محكمة أردنية تعيد إمام مسجد لوظيفته

خبرني - ردت المحكمة الإدارية العليا طعن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وأيدت حكما بإلغاء قرار اعتبار أحد أئمتها فاقدا لوظيفته، بسبب مخالفة في تشكيل لجنة التظلمات.

وتعود القضية إلى إمام في الوزارة منذ عام 2008، غادر إلى الولايات المتحدة في شباط 2025 وبقي هناك حتى نيسان، رغم عدم حصوله على إجازة رسمية تغطي فترة غيابه، ما أدى إلى اعتباره فاقدا لوظيفته.

ولجأ الموظف إلى القضاء، حيث تبين للمحكمة أن أمين عام الوزارة، الذي شارك في إجراءات أدت إلى قرار فقدان الوظيفة، ترأس لاحقا لجنة التظلمات التي نظرت في اعتراض الموظف على القرار ذاته، بالمخالفة لنظام إدارة الموارد البشرية.

وقررت المحكمة الإدارية العليا رد طعن الوزارة وتأييد الحكم، مع تضمينها الرسوم و25 دينارا أتعاب محاماة.

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