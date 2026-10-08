اللواء الحراسيس يستقبل منسقة الأمم المتحدة المقيمة في الأردن

خبرني - التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء مجدي الحراسيس، الخميس، في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، منسقة الأمم المتحدة المقيمة في الأردن شيري ريتسيما أندرسون.

وبحث الجانبان أطر التعاون والتنسيق بين القوات المسلحة الأردنية والأمم المتحدة، وسبل تطويرها، لا سيما في الجوانب الإنسانية والتنموية، بما يدعم الجهود المبذولة على المستويين الوطني والإقليمي، ويسهم في تعزيز الاستقرار وحماية المجتمعات.

وأكد اللواء الحراسيس أهمية الدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة في التعامل مع مختلف التحديات، خصوصاً في ظل التطورات والظروف التي تشهدها المنطقة، مشدداً على أهمية مواصلة العمل المشترك وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسات الأمم المتحدة.

بدورها، ثمنت منسقة الأمم المتحدة المقيمة في الأردن، الجهود التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في ترسيخ السلم والاستقرار ودعم الجهود الإنسانية، مؤكدة تقدير الأمم المتحدة للدور الأردني المتميز في هذا المجال، مشيدة بالجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة وبمستوى الشراكة والتعاون القائم مع الأردن، ودوره الفاعل في دعم الاستقرار الإقليمي.