50 باحثا من الجامعة الأردنية ضمن أكثر 2% تأثيرا بأبحاثهم عالميا

خبرني - حل 50 باحثًا من الجامعة الأردنية ضمن قائمة أفضل 2% من الباحثين الأكثر استشهادًا بأبحاثهم على مستوى العالم، وفقًا للتحديث الأخير المبني على بيانات قاعدة Scopus العالمية ودار النشر العالمية Elsevier، بما يعكس التميز الأكاديمي والبحثي المستمر للجامعة في مختلف التخصصات العلمية.

وشملت القائمة 31 باحثًا وباحثة ضمن فئة المسيرة البحثية الطويلة (Long Career)، التي تعكس التأثير العلمي المتراكم للباحث على امتداد مسيرته البحثية، فيما ضمت 45 باحثًا وباحثة ضمن فئة العام الواحد (Single Year)، التي تعكس التأثير والاستشهادات البحثية المحققة خلال سنة التصنيف.

ويبرز الحضور البحثي للجامعة عبر مجموعة واسعة من التخصصات، حيث تضم القائمة باحثين من الطب، والصيدلة، والتمريض، والهندسة، والعلوم، وتكنولوجيا المعلومات، وإدارة الأعمال، وطب الأسنان، والزراعة، وعلوم التأهيل، إلى جانب مراكز ووحدات بحثية متخصصة.

كما أظهرت النتائج حضور عدد من الباحثين في الفئتين معًا، المسيرة البحثية الطويلة والعام الواحد، بما يؤكد استمرارية تأثيرهم العلمي وقدرتهم على الحفاظ على حضور بحثي بارز وتحقيق إنتاج علمي ذي أثر واستشهادات مرتفعة، ومن بين هؤلاء باحثون من تخصصات متعددة في العلوم الطبية والهندسية والطبيعية وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.

وتُعد هذه القائمة إحدى الأدوات العالمية لتقييم التأثير العلمي للباحثين، حيث تستند إلى مجموعة من المؤشرات، تشمل عدد الاستشهادات، ومؤشر h-index، والمؤشر المركب c-score الذي يقيس التأثير العلمي بغض النظر عن عدد المنشورات، مع مراعاة الأدوار التأليفية المختلفة للباحث، كالمؤلف الأول أو الأخير.

وأعرب رئيس الجامعة الأردنية نذير عبيدات عن فخره بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن هذا الإنجاز ثمرة لما توليه الجامعة الأردنية من اهتمام متواصل بالبحث العلمي والباحثين، وتشجيع الإنتاج العلمي المتميز، ودعم التميز والابتكار، وتعزيز حضور الجامعة وباحثيها في قواعد البيانات والمؤشرات والتصنيفات العالمية.

من جانبه، أوضح عميد البحث العلمي أيمن وهبة أن البحث العلمي يحظى بمكانة رفيعة في الجامعة، وأن هذا الحضور المتقدم للباحثين في قائمة أفضل 2% عالميًا يعكس مستوى التميز الذي حققه الباحثون في الجامعة، وما تقدمه الجامعة من دعم للبحث العلمي وتشجيع للباحثين على إنتاج أبحاث نوعية رصينة ذات أثر علمي واسع.