أموال أردنيين ستؤول للحكومة _ اسماء

خبرني - دعت أربعة بنوك عاملة في الاردن أصحاب أموال وحسابات وأسهم، أو ورثتهم الشرعيين ومن ينوب عنهم قانونيا، إلى مراجعة مقراتها وفروعها لاستلام الأموال المبينة بأسمائهم، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نشر الإعلانات في الجريدة الرسمية.

وتشمل البنوك بنك الإسكان للتجارة والتمويل، والبنك العربي، وشركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن)، والبنك التجاري الأردني.

وبحسب الإعلانات، يتعين على أصحاب العلاقة مراجعة البنوك المعنية خلال المهلة المحددة، مصطحبين الوثائق الثبوتية اللازمة، فيما ستؤول ملكية الأموال التي لا تتم المطالبة بها خلال المدة القانونية إلى خزينة حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، استنادا إلى قانون تملك الحكومة للأموال التي يلحقها التقادم رقم (35) لسنة 1985 وتعديلاته.